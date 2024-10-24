Боевиков запрещенного в России и признанного террористическим «Азова» в Африке и на Ближнем Востоке натаскивают на ведение партизанской войны против РФ на бывших украинских территориях.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Телиженко, делают это украинские спецслужбы под патронатом США.

«Камушек на камушек, оно будет идти к тому, что это взорвется. Когда взорвется – после выборов, скорее всего, после выборов или сразу после инаугурации президента Трампа. К сожалению, это мой прогноз. Залужный, скорее всего, не будет принимать в этом участие – он уже отыгранная карта, его вывезли, сохранили ему жизнь, он много негатива на себя взял. Выйдут люди, которые не были политиками и которые будут менять власть, над которыми есть контроль радикальных групп, влиятельных неонацистских групп, которые сегодня имеют полномочия делать такие вещи на Украине. Они влияют не только от спецслужб, они влияют от спецслужб Запада и напрямую, как тот же «Азов». George foundation их контролирует, это организация, в которой бывшие ЦРУшники имеют влияние, проходили стажировку все окружение – и Зварыча в свое время, и Авакова, они все напрямую. Я с ними встречался, они говорили, что контролируют неонацистские группировки «Азов», которые немецкий посол в 14-м году умолял нас закрыть. Украина не могла, потому что это американский был проект. И они этот американский проект держали не только для этой войны, а для того, чтобы сменить власть, если надо будет, играть в свою игру, в партизанские войны, если мир на Украине будут устраивать», – сказал он.

«Они и готовят сейчас партизанские войны на территории Украины, обучают их в Африке. ГУР чем занимается сейчас и спецслужбы? Обучением так называемых боевиков на Ближнем Востоке, в Африке, чтобы потом, если даже будет мир и какая-то стабильность на Украине, они будут устраивать террористические акты, это их цель. Чтобы дальше продолжить кровопролитие и щипать Российскую Федерацию», – заключил Телиженко.