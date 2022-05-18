«Азов» полез со всех щелей»: Почему Билецкий требует молчать

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Новости Украины

Процесс сдачи в плен боевиков из подземелий «Азовстали», немного замедлившийся днем, вновь активизировался к ночи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К ночи «Азов» полез со всех щелей, примерно как тараканы спасаются от дихлофоса. Как прошли первые партии, внизу поняли, что тапком на выходе бить не будут. Помните картинку советского фильма «Вий», где бесы лезут из-под пола? Один в один. Где-то в темноте, прикрывая лица платками, обнимаясь, жмутся калына, волына и их друг редиска», – сообщил военкор Юрий Котенок.

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В Киеве же массовую сдачу в плен продолжают упрямо называть «эвакуацией». Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении заявил, что «предметно и длительно» обсуждал «переговорный процесс с Россией и эвакуацию с «Азовстали» со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Эвакуационная миссия продолжается, и ею управляют наши военные и разведчики. Привлечены самые влиятельные международные посредники», – заявил Зеленский.

Аналогичную линию гнет и основатель «Азова» Андрей Билецкий. «Белый вождь» сдачу в плен называет «операцией по спасению бойцов» и намекает на некое благоприятное для нацистов развитие ситуации.

«Сейчас основное задание – спасти стальных людей, они ещё пригодятся Украине. И главное сейчас – не навредить своими домыслами, какими-то инсайдами и так далее, самой операции по спасению бойцов. Поэтому у меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на «Азовстали», или у кого-то есть секреты, инсайды, которыми он хочет со всем миром поделиться, оставьте их при себе, как и собственные мнения. Через 2-3 суток сам гарнизон даст чётко понять, как всё происходило и так далее. На данный момент могу сказать, что гарнизон на связи, знаю, что там происходит, гарнизон на месте, с оружием в руках. Всё будет Украина. Не навредите», – говорил Билецкий.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что «Азов» капитулировал без всяких условий.

«Я не знал, что в английском языке так много способов выразить одно сообщение: нацисты «Азова» сдались без условий», – написал он в Twitter в ответ на публикацию в «New York Times», где говорится об «эвакуации».

При этом свидетель сдачи в плен «азовцев», блогер и ополченец Максим Фомин поделился своими впечатлениями от нацистов, которые вышли из «Азовстали».

«Мы думали, у них нет воды. А вышли чистые, опрятные, довольно крепкие молодые люди в форме, с оружием. Нельзя сказать, что они похожи на пленных румын времён Сталинградской битвы. Значит, вывод: ресурса к сопротивлению они не исчерпали — они исчерпали морально-волевой ресурс. Боеприпасов, возможности обороняться у них было предостаточно. Да, их бомбили, но там такие катакомбы в каждом здании. Какие-то ходы, пути, трубы большого диаметра, где спокойно может человек перемещаться. Оказалось, их такое количество! Мы предполагали, что их где-то 800-900 человек плюс 500 раненых. Такое было предположение, исходя из допросов пленных ещё в апреле. А их оказалось больше 2 тысяч, сейчас называют 2,5 тысячи. Один из пленённых сразу сказал: вы очень удивитесь, когда узнаете, сколько нас там сидит. Никто не захотел в Вальхаллу, не захотел повторять «подвиг» их кумира Гитлера, самовыпилиться со своей семьёй. Ребята просто предпочли сесть в комфортные автобусы и уехать в Ростов в СИЗО. Вот и вся бесславная история, все эти лица, все эти бороды, агрессивные «волчьи крюки» и суперподготовка», – рассказал Фомин.

Впрочем, он не исключил, что часть боевиков из Мариуполя может быть отправлена на обмен – поскольку Украина, используя фейк о расстрелах в Буче, готова объявить «военными преступниками» российских военных – а их нужно спасать.

А из Киева уже раздаются угрозы по поводу ожидающегося решения о запрете выдавать боевиков «Азова» на обмен, которое будет рассматривать Госдума завтра.

«Если Госдума примет закон по Азову, то Рада должна принять симметричный закон по кадыровцам. Сегодня кадыровцев мгновенно меняют на любых украинских бойцов. Мгновенно. Очевидно, что Госдума РФ хочет, чтобы эта практика мгновенно прекратилась», – грозит украинский политолог Юрий Романенко.

Так или иначе, но со сдавшимися ранеными и лежачими нацистами дела обстоят намного хуже.

«Раны у них плохие, старые. К квалифицированной помощи у них был доступ, но не было доступа к медикаментам, расходникам вроде бинтов. Многие раны гноятся, всякая зараза цветёт. Непонятно, насколько врачам удастся спасти конечности этим «подвальным жителям», которые сейчас выбрались на свет. Не думайте, что этот госпиталь — только под нациков. Он продолжает лечить гражданских, бойцов Народной милиции ДНР. Особенного приоритета им (азовцам – ред.) не даётся. Доступ к ним очень ограничен, только для круга избранных. Это и понятно, идёт оперативная работа, их разрабатывают соответствующие органы», – рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.

По его словам, часть сдавшихся нацистов уже вывезена на российскую территорию, часть «с корабля на бал» из подвала – в СИЗО.

«Это те, кто здоров, кому не требуется медицинская помощь. А те, кому требуется, — они в больнице, чтобы потом присоединиться к своим товарищам в местах не столь отдалённых», – добавил военкор.

Бывший сотрудник президентской администрации Модест Колеров считает, что боевики «Азова» могут дать крайне ценные показания в ходе допросов.

«Теперь украинские пленные из Мариуполя вообще и «Азова» особенно – будут говорить долго, много и подробно. На 100 томов официальных обвинений в идейном нацизме, практическом фашизме и массовых актах геноцида. Зеленский публично для США солидаризировался с ними, проведя знак равенства между «Азовом» и ВСУ, своим режимом в целом. И многочисленными Макронами, Дудами и прочими Джонсонами. Этот нацизм уже в палаческой практике ляжет на всех них. И на нацистский консенсус Украины», – считает Колеров.