«Азов» предупредил меджлисовцев: Никакой автономии вам не положено

05.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы не имеют права претендовать на создание «национальной автономии» в случае теоретического возвращения Крыма под контроль Киева, поскольку подавляющее большинство населения полуострова является славянским.

Об этом в эфире интернет-канала «Я-UA» заявил один из командиров националистического батальона «Азов», бывший член политсовета запрещенного в РФ «Правого сектора» и уроженец Севастополя Игорь Криворучко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик подчеркнул, что и сам полуостров в случае его захвата Украиной, не получит никаких дополнительных прав, оставшись рядовой украинской областью.

«Крымские татары сегодня составляют примерно 10% от общего населения Крыма, о какой крымско-татарской национальной автономии может идти речь? Это абсолютно нелогично. Как 10% населения будут решать судьбу 90%?

Сегодня татары только в одном сельском совете представлены как тотально этническое большинство. Лишь в одном районе они являются наибольшей этнической группой…

Я понимаю, если бы говорили о создании крымско-татарских ОТГ (отдельных территориальных громад (общин), – это было бы логично. Так же, как создаются болгарские ОТГ на юге Одесской области. Я считал бы логичным, например, если бы караимам дали возможность так же в местах их компактного проживания создавать свои этнические ОТГ для местного самоуправления, если им это нужно.

Но я сейчас абсолютно не понимаю, почему должна создаваться крымско-татарская национальная автономия. Более того, я считаю, что после возвращения Крыма, Крым должен быть обычной Крымской областью», – заявил Криворучко.