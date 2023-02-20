«Азов» расширяет состав для «наступательных задач»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Боевики запрещенного в России экстремистского «Азова» становятся штурмовиками, а их полк увеличивается до размеров бригады.

Об этом заявил врио командира бригады Богдан Кротевич по кличке «Тавр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Кротевича, это происходит за счет того, что к полку передают остатки разгромленной в Мариуполе 12-й бригады Нацгвардии.

«Министерством внутренних дел, командованием государства было принято решение по формированию бригад, которые будут выполнять наступательные задачи по освобождению нашей оккупированной украинской территории. И бригада «Азов» – это одна из бригад, которые формируются, но по факту увеличиваются с гарнизона спецназначения до бригады», – сказал экстремист.

Он уточнил, что «командование отдельного отряда специального назначения становится командованием 12-й бригады».

«Все военнослужащие, которые были в 12-й бригады, по желанию остаются. Они – профессионалы своего дела, специалисты, которые нам сейчас очень нужны, и они просто становятся «азовцами», – заявил Кротевич.