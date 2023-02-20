«Азов» расширяет состав для «наступательных задач»

Анатолий Лапин.  
20.02.2023 09:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Боевики запрещенного в России экстремистского «Азова» становятся штурмовиками, а их полк увеличивается до размеров бригады.

Об этом заявил врио командира бригады Богдан Кротевич по кличке «Тавр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевики запрещенного в России экстремистского «Азова» становятся штурмовиками, а их полк увеличивается до размеров...

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По словам Кротевича, это происходит за счет того, что к полку передают остатки разгромленной в Мариуполе 12-й бригады Нацгвардии.

«Министерством внутренних дел, командованием государства было принято решение по формированию бригад, которые будут выполнять наступательные задачи по освобождению нашей оккупированной украинской территории. И бригада «Азов» – это одна из бригад, которые формируются, но по факту увеличиваются с гарнизона спецназначения до бригады», – сказал экстремист.

Он уточнил, что «командование отдельного отряда специального назначения становится командованием 12-й бригады».

«Все военнослужащие, которые были в 12-й бригады, по желанию остаются. Они – профессионалы своего дела, специалисты, которые нам сейчас очень нужны, и они просто становятся «азовцами», – заявил Кротевич.

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