«Азов» собираются объявить преступной организацией

11.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Правые радикалы стали невыгодны нынешней украинской власти из-за своих взглядов.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил основатель неонацистского полка «Азов», лидер партии «Национальный корпус», депутат ВР Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По нашим данным, АП готовит следующие вещи. Первое, осуществляется огромное, прямо сейчас, давление на ГБР. Вчера шли торги, вызовы ГБРовцев в администрацию президента и так далее с тем, чтобы открыть дело по преступной организации. То есть теперь «Национальный корпус», бывшие «азовцы» и так далее, будут преступной организацией.

Второе, Порошенко так же имеет намерения мстить той, скажем, альма-матер, из которой вышло большинство тех ребят, которые задержаны, которые хотел задать вопросы и так далее, то есть, полку «Азов». Сейчас ведётся активная разработка вопроса, как распустить лучшее боевое подразделение, которое в данный момент находится на фронте.

Третье, сейчас будет разработана тактика, которую они сегодня собираются применить, в том числе, в Житомире, для того, чтобы Порошенко не задавали вопросы. Командующий Нацгвардией Алеров будет выставлять исключительно срочников с единственным заданием и провоцировать через своих людей любые драки и конфликты, на которые мы не будем вестись, для того, чтобы рассказывать о том, что «националисты, радикалы и так далее избили восемнадцатилетних срочников». Этого не будет», – рассказал Билецкий.

Также к словам лидера «Национального корпуса» присоединился глава центрального штаба партии Родион Кудряшов.

«Порошенко за пять лет превратил Украину в феодальное государство. Это когда ближайшему окружению президента и его подельникам позволено абсолютно всё, а остальному народу даже нельзя протестовать и задавать ему вопросы. Каждый, кто критикует Порошенко, объявляется агентом Кремля. Лично меня это смущает, потому что я в 21-летнем возрасте пошёл добровольцем на фронт, оказался в рядах тогдашнего батальона «Азов». И сегодня меня, моих друзей, нас называют агентами Кремля. Это абсурд и последняя агония сегодняшней власти», – резюмировал радикал.