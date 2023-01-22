«Азов»* уделял особое внимание пропаганде нацизма именно в Донбассе
На допросах сдавшихся из «Азовстали» боевиков «Азова»* выяснилось, что в рядах этого националистического подразделения служит много выходцев из бывших Луганской и Донецкой областей, и даже местные – мариупольцы.
Об этом говорится в сюжете телеграм-канала «Кремлёвская прачка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Свидетельствующие о создании укронацистами террористических ячеек кадры были найдены спецслужбами ЛНР на компьютере одного из представителей т.н. гражданского корпуса «Азова» – жителя Северодонецка Владислава Кирилова.
До начала СВО на ныне освобождённых территориях ЛНР украинское неонацистское бандформирование «Азов» занималось пропагандой и агитацией среди местного населения.
Их основными задачами были:
– Плановое формирование групп ячеек общества «Национального корпуса»
– Создание кружков по интересам с целью освоения военного дела
– Обучение определённого круга лиц особым специальностям
– Продвижение националистического движения и пропаганды
– Создание митингов, пикетов
– Сбор средств для военнослужащих Украины
Они нанимали рекрутов среди гражданского населения, устраивали митинги и факельные шествия, выкрикивая фашистские лозунги, прославляли пособников фашистов и предателей Украины Бандеру и Шухевича, делали неонацистов из молодёжи Луганщины, устраивали кровавые рейды против инакомыслящих, разжигали ненависть к русским.
«Все кадры нелюбезно предоставлены одним из прихвостней неонацистского бандформирования «Азов», которое до начала СВО орудовало на ныне освобождённых территориях ЛНР», – отмечается на видео.
Примечательно, что с момента начала СВО всю неонацистскую нечисть как ветром сдуло с территории республики.
* – запрещённая в РФ террористическая группировка.
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