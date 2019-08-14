Азов выступил в защиту кормушки Матиоса

14.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Командование полка Нацгвардии “Азов” выступило против идеи новой власти о ликвидации военной прокуратуры в Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее заявление опубликовано на странице Facebook “Твой полк. 2.0”.

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“Задача военной прокуратуры в зоне боевых действий выходят далеко за объем функций, которые осуществляют гражданские прокуроры в пределах административно-территориальных единиц.

На фронте мы практически ежедневно сталкиваемся с военными преступлениями российских агрессоров, профессионально документировать и эффективно расследовать которые могут только юристы, знакомые с военным делом и которые сами являются военнослужащими. Ликвидация военной прокуратуры во время войны является фатальным проявлением того самого синдрома пацифизма, который сто лет назад похоронил молодую Украинскую народную республику”, – считает командование “Азова”.

Отмечается, что практика доказывает необходимость не сокращения, а расширения функций военных прокуратур.

“…для борьбы с преступлениями, совершенными против военнослужащих, надзора за соблюдением законности в части их социальной защиты и антикоррупционного надзора за исполнением государственного оборонного заказа”, – говорится в заявлении.

Командование полка “Азов” считает, что “Нельзя забывать и о систематической подготовке доказательной базы, с помощью которой будут судить российских агрессоров и их пособников за международно-правовые преступления: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.

Заниматься этим должны люди, знающие войну не с видеоблогов и выпусков новостей. Для этого необходимо построение слаженной и эффективной системы военной юстиции, что будет включать органы военной прокуратуры, военные суды и подразделения военной контрразведки”, – говорится в заявлении.

Наконец, в “Азове” подчеркнули, что “патриоты и профессионалы, действующие непосредственно в боевых порядках войск и работают в зоне боевых действий, “эффективнее защитят национальные интересы, законность и жизни военнослужащих, чем кабинетные юристы-реформисты”.

Напомним, ранее советник президента Руслан Рябошапка, которого рассматривают как кандидата на должность Генерального прокурора Украины, заявил о возможной ликвидации военной прокуратуры, которую сегодня возглавляет Анатолий Матиос. После этого в украинских СМИ развернудась кампания заказных публикаций против Рябошапки и идеи ликвидации военной прокуратуры, а также в защиту Матиоса.