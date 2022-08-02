«Азовцев» в Еленовке расстреляли американцы – экс-подполковник СБУ

02.08.2022  14:25 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, США, Украина
Новости Украины

Даже если цели для обстрелов западными РСЗО Донбасса и освобождённых территорий Украины командование ВСУ выбирает самостоятельно, то без согласования с американской стороной наносить удары киевские силовики не смеют.

Об этом в эфире канала «Дипломат Ру» заявил перешедший на сторону России экс-полковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если цели для обстрелов западными РСЗО Донбасса и освобождённых территорий Украины командование ВСУ...

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«По моей информации, обслуживание комплексов «HIMARS» действительно занимаются американские специалисты. Более того, непосредственно охрану осуществляют бойцы спецподразделений именно США, а средний круг охраны осуществляют специалисты уже украинские – СЦО ВСУ и Центр специальных операций СБУ.

Поэтому, думаю, что стреляли амерканцы, но украинские офицеры, которые учатся работать на «HIMERS» находились там. И естественно, цели выбирают по указанию украинской стороны, но конечно, по согласованию с американцами. Американцы прекрасно знали, куда они стреляют», – заявил Прозоров.

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