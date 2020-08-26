«Азовцы» и ВСУшники сошлись в массовой драке

26.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

В зоне «ООС» неонацисты из полка «Азов» подрались с военнослужащими 24-й бригады ВСУ, которые по случаю Дня независимости Украины получили награды и премии.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нам продолжает поступать информация о фактах нарушения воинской дисциплины и преступлениях в рядах вооружённых формирований украинских боевиков.

Так, вчера в районе населённого пункта Мироновский произошёл очередной конфликт между военнослужащими 24 отдельной механизированной бригады и боевиками 12 бригады оперативного назначения «Азов», прибывших для проведения провокаций», – отметил он.

По словам офицера, что в ходе вспыхнувшей потасовки пострадали пятеро военнослужащих.

«В ходе проведенного разбирательства установлено, что ряд военнослужащих 24-й бригады 24 августа получили награды и премии, приуроченные ко Дню независимости Украины. Этот факт вызвал зависть со стороны дислоцирующихся в зоне ответственности бригады боевиков «Азова». На этом фоне возник конфликт, в результате которого травмы различной степени тяжести получили двое военнослужащих 24-й бригады и трое боевиков «Азова», – отметил Филипоненко.