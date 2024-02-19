«Азовцы» напуганы: У России достаточно сил, чтобы идти дальше после Авдеевки

Анатолий Лапин.  
19.02.2024 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен


У России достаточно сил, чтобы развивать наступление из Авдеевки дальше.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ майор ВСУ, нацист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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По словам Жорина, те его подопечные, которым посчастливилось сбежать из Авдеевки и выжить, окапываются за городом, но понимают, что ВС РФ пойдут вперед.

«Я считаю, что на данный момент у врага еще есть достаточно сил для того, чтобы пытаться продвигаться дальше», – сказал нацист.

«Сейчас и нам, и другим подразделениям определены рубежи обороны и выполнения боевых задач вокруг населенного пункта Авдеевка, и мы это делаем с полным пониманием того, что в этом месте на данный момент остается достаточно сил для того, чтобы пытаться продвигаться дальше. И думаю, что враг это и будет делать», – заявил Жорин

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