«Азовцы» – не классические наци, а настоящие сектанты-смертники» – Безсонов

Новости Украины

Украинские неонацисты отличаются от классического определения националистов именно нездоровым понятийным отношением даже не к самой «нации», а к Украине и созданием из неё фетиша.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире «Россия 1» заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский нацизм – не только нацизм в понимании традиционном. Если мы берем, к примеру, «Азов», то они – не нацисты и не националисты, а сектанты. Достаточно литературы находили, когда их божество – Украина, у них есть молитвы, посвященные Украине. Они проводили свои языческие обряды, связанные с «кровью и землей», и вели себя не как нацисты, а как именно фанатики, сектанты. Это – намного опаснее нацизма. Это зазомбированные люди, которые могут подорвать себя при необходимости, лишь бы только урон своему врагу нанести», – сказал замминистра.

«Но при этом в «Азовстали» они – и руки в гору, и себя не подорвали, и сдались, как кролики. И были украшены не только рунами и письменами, но и свастиками, и мордой Гитлера, и всем подряд. То есть, там такой сумасшедший замес был», – поправил спикера телеведущий Владимир Соловьёв.

«Согласен. Но – тот нацизм украинский, который в 2014 г. пришел на Украину… Может быть, он пришел и давно. Еще с самого начала, после Второй мировой войны. Просто они там, в схронах сидели, а в 1991 г. начали вылазить. Но нужно понимать, на примере «Азова», что нацизм перерос именно в секту. Это стало их религией. Не просто идеологией», – ответил Безсонов.