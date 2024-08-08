«Азовцы» объявили, что ВСУ подготовлены и обеспечены для длительной оккупации Курской области

Операция по вторжению в Курскую область готовилась украинским командованием длительное время и рассчитана до долгое пребывание ВСУ на захваченных территориях.

Об этом в эфире телеканала «Новости.LIVE» один из представителей руководства запрещенной в России неонацистской организации «Азов», глава благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Петренко раскритиковал командование за предыдущие неудачные попытки захода на территорию РФ, но похвалил за организацию нынешней.

«Оценивать не будем, даже когда очень хочется. Имея уже такие провальные кейсы за последние полтора-два года. Некоторые операции военные реально не понимают. Ну, великое наступление на Белгород за несколько дней до выборов Путина. Ничего же другого, никакой цели не было, а цена, которую заплатили, была кошмарной. Плацдарм Крынки – до сих пор никто не понимает. Ну, плацдарм создается для наступления. Если в планах наступления нет, то зачем платить эту цену? Ресурсом человеческим, техническим, оружейным, который у нас проблематичен, мягко говоря. Постоянные эти десанты в Крым», – сказал неонацист.

«Но тут очень осторожно – операция эта на Курщине готовилась очень тщательно, и она готовилась для длительного пребывания на российской территории, потому что подразделения, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, и по оружию, и по разным техническим параметрам потратили много времени и ресурса. Один момент – связь. По связи эти подразделения прошли достаточно серьезное техническое переоснащение… Очень много усилий потрачено на то, чтобы наши подразделения длительное время находились на Курщине и при этом не имели проблем со связью», – заявил Петренко.