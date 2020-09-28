«Азовцы» провели неоязыческий шабаш в честь погибших карателей

28.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несколько сотен боевиков неонацистского подразделения «Азов» провели неоязыческий ритуал «День мёртвых», в ходе которого почтили память погибших националистов.

Об этом сообщили в пресс-службе подразделения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Традиционно для украинских неоязычников началось мероприятие ночью, с 27 на 28 сентября, при свете факелов. Присутствующие зачитали «Молитву украинского националиста».

После этого к боевикам обратились их главари – действующий командир «Азова» капитан Денис и основатель подразделения Андрей Билецкий.

«Сегодня мы чтим память наших собратьев, верных сыновей Украины, которые отдали свою жизнь в борьбе за независимость нашего государства. Именно благодаря их мужеству и героизму 2014 года Мариуполь остался украинским. Именно благодаря решительным действиям азовцев, погибших во время Павлополь-Широкинской наступательной операции, враг был вынужден отступить от окраин Мариуполя и больше никогда не проводить обстрелов жилых районов этого города.

С начала российско-украинской войны на Донбассе силами полка «Азов» было уничтожено более сотни российских боевиков, освобождены десятки километров украинской земли, отвоеваны восемь населенных пунктов, среди которых Мариуполь, Марьинка, Павлополь, Лебединское, Широкино и другие», – сказал Прокопенко.

В свою очередь, Андрей Билецкий возмутился, что большинство его сограждан равнодушны к «подвигам» азовцев, и заявил, что Украина – это и есть националисты.

«Сегодня-День мертвых. Сегодня мы вспоминаем погибших азовцев – наших друзей, наших братьев. Скоро за моей спиной появятся лица, которые мы вспоминаем с болью, но и с гордостью. У каждого лица, которое будет проходить перед нами, в этом строю остались друзья. У них были и есть мать, отец, любимая или дети.

За что же погибли наши братья на этой войне, на которую совершенно наплевать половине населения нашей страны? Почему погибли лучшие? Потому что нашим братьям не было безразлично. Потому что они очень четко знали, за что идет эта война, какую страну они хотят построить после этой войны, что они оставят детям. И они прекрасно знали, как называется эта страна – Украина.

Наши мертвые-это и есть Украина. Родина – это не территория. Это всегда сумма подвигов и поступков, кровь погибших за украинскую нацию, лица наших собратьев, которые уже не будут с нами. Я точно знаю, что они и есть Украина. Они и есть украинская нация», – резюмировал националист.

Неонацисты перечислили 38 имён погибших в Донбассе азовцев. После каждого имени строй выкрикивал «Помним, отомстим!», и звучал военный салют.