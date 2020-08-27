«Азовцы» в ярости: «Мы стали массовкой для барыги Порошенко»

27.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Спустя два дня после так называемого «Марша защитников Украины», который состоялся в центре Киева в День независимости, украинские националисты возмутились, что бывший президент Петр Порошенко использовал их «втемную», фактически возглавив мероприятие и встав во главе колонны на середине пути.

Так, боевик полка «Азов» Станислав Краснов в своем блоге заявил, что изначально участники марша договорились, что Порошенко не будет принимать в нем участие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курсировали упорные слухи, что Порошенко все же хочет прийти и возглавить марш. Поэтому настроения у ребят добровольцев были сами радикальные: от жесткого – запинать ногами, до среднего – облить из ведра кровью, и легкого варианта – стать перед ним цепью в простреленных бронежилетах (потому, что его генералы продавали в армию поддельные броники) и заблокировать его. Наконец, если бы люди знали, что он появится и даже посягнет на возглавление марша, 90% просто не пришли бы. Порошенковцы клятвенно обещали что самого Порошенко не будет», – написал Краснов.

Боевик возмутился, что Порошенко использовал тысячи участников марша как массовку для своей предвыборной программы.

«Как подлые крысы, толпа порошенковцев пристроилась позади всего объединенного марша, в котором шли тысячи ветеранов, добровольцев, волонтеров, членов семей погибших, шли или ехали на колясках тяжело раненые инвалиды. И как настоящий черт из табакерки, где-то на половине марша (на Бессарабке) к этой толпе присоединился Порошенко.

Когда колонны начали собираться на Майдане, опытный сивоногий политик быстро, под десятки камер, стал будто бы впереди всего марша. Его массовка с партийными лозунгами, машиной озвучки и самым Порошенко впереди, растолкала людей и двинулась в сторону Европейской площади. Многотысячное шествие ветеранов на Майдане выступило просто в роли бесплатной массовки для барыги. А его телеканалы, проплаченные СМИ, карманные блогеры – выставили это как будто Порошенко организовал и возглавил марш….

Дополнительная гнусная циничность в том, что во время этого всего даже снималась политическая реклама на выборы», – негодует Краснов.

Возмутились присутствием Порошенко и боевики из так называемого «Движения ветеранов Украины».

«Небольшое удивление вызвало появление в последних колоннах Марша Петра Порошенко. Из-за неоднозначного отношения в ветеранской среде к нему, как к бывшему президенту, представители Оргкомитета неоднократно передавали представителям его политсилы просьбу всех организаторов воздержаться от прохождения во главе колонны «Дела общин» (общественной организации, близкой к Порошенко).

Были получены четкие ответы, что просьба была услышана и, как видим, полностью проигнорирована. Очевидно их слова, как политической партии, ничего не стоят, а жажда минутного пиара пятого президента важнее чем просьбе участников боевых действий», – заявили организаторы марша.

Бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем блоге раскритиковал Порошенко за то, что тот записывал предвыборный рекламный ролик во время митинга на Европейской площади.

« Как оказалось, митинг на Европейской площади в честь независимости Украины, Порошенко использовал для записи видеоматериалов для грядущих выборов – ветераны были использованы им как массовка для его пиара… Попытка Порошенко отрейдерить «Марш ветеранов» подобна его же линии поведения по отношению к партии «Голос», сторонников которой он попытался увести, воспользовавшись отказом Святослава Вакарчука из политики. Как вам стиль поведения Порошенко по отношению к якобы союзникам?», – написал Лещенко.

Так называемый «волонтер АТО», основатель Первого добровольческого мобильного госпиталя для боевиков Геннадий Друзенко раскритиковал пропагандистов Порошенко, которые сделали его главой марша, а также обвинил в провокации конфликта в среде боевиков.

«Пресс-служба ЕС распространила информацию, что «Петр Порошенко с супругой Мариной прошли во главе колонны ветеранов войны против российской агрессии во время многотысячного Марша Независимости, который состоялся в центре Киева». Не секрет, что у ветеранов российско-украинской войны, скажем мягко, неоднозначное отношение к пятому Президенту Украины.

Как показало прошлогоднее голосование на президентских выборах, как минимум половина людей в форме предпочитает иметь во главе украинской армии «клоуна» Зеленского, а не «седовласого гетмана» Порошенко.

Зачем было будоражить ветеранское сообщество откровенной манипуляцией? Зачем было вытирать ноги о заранее согласованный регламент проведения беспартийного мероприятия в этот святой для ветеранов день? Зачем было провоцировать конфликт между ветеранами, которые поддерживают Порошенко и которые на обоняние его не переносят?», – недоумевает Друзенко