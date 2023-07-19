«Азовцы» во Львове – это цинизм», Зеленский лично виноват в их пленении – киевский пропагандист

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Если бы президент Украины Владимир Зеленский не дал команду разминировать акваторию у Мариуполя, «трагедии» с пленением нацистов запрещённого в РФ «Азова» можно было бы избежать.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский политолог и пропагандист Владимир Цыбулько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разминирование акватории Азова возле Мариуполя происходило при участии самого Зеленского. Он же там благословлял это разминирование при условии, что вообще на Азове уже российские военно-морские силы превышали украинские раз в 50. Это же непропорционально, поэтому даже заминированная акватория могла бы защитить Мариуполь, и той трагедии «Азова» не было бы такой, как она случилась», – уверяет он.

«По сути, когда Зеленский с Ермаком гордо привозят и козыряют «азовцами» в центре Львова, то они думают, что украинцы забыли, почему «азовцы» оказались в плену? Именно потому, что был разминирован Чонгар, потому что Мариуполь был окружён буквально через 6 часов после начала войны. То есть – под Мариуполем уже стояли российские оккупанты», – возмущался Цыбулько.