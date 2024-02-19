 «Азовцы» жалуются, что обессилены и угрожают власти «возвращением с фронта»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские формирования находятся на грани истощения и нуждаются в срочной замене мобилизованными.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в колонке, опубликованной антироссийским пропагандистским интернет-изданием «Украинская правда» пишет начальник штаба 3-й штурмовой бригады [сформирована из неонацистов запрещенного в РФ «Азова»] Родион Кудряшов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Бойцы устали, обессилены и хотят знать, что в тылу им уже готовят замену. Отмахиваться от их проблем дальше не получится. Поскольку герои не могут больше воевать, это становится проблемой обороноспособности страны. Поэтому Закон о мобилизации станет одним из ключевых экзаменов на справедливость в ближайшее время», – отмечает кудряшов.

Он прогнозирует дальнейшую затяжку с принятием мобилизационного закона.

«Пока политики заботятся о собственных рейтингах, никто не заботится о тех, кто воюет уже два года. Более того, вся эта история о возможности откупа от мобилизации, о которой я уже неоднократно писал, полностью разрушает мотивацию. Хотя бы потому, что одни будут мерзнуть в окопах, а другие поедут греться на курорты, оплатив «мзду» и покинув страну. Все к этому идет, и понятно почему», – сокрушается неонацист.

Кроме того, прозвучали угрозы в адрес власти.

«Отдельно следует упомянуть и о несправедливости среди гражданских в тылу. И граната на сессии сельского совета на Закарпатье – это только цветочки на фоне того, как будут реагировать на вопиющие нарушения и факты «дерибана» военные, которые вернутся с фронта. Особенно, когда это будут делать представители власти, начиная от самого маленького сельского чиновника и заканчивая высокими чинами», – угрожает Кудряшов.

Напомним, что 3-я штурмовая была переброшена на помощь гарнизону ВСУ в Авдеевки, но распиаренное подразделение не смогло исправить ситуацию и отступило, понеся тяжелые потери убитыми, ранеными и пленными.