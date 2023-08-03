«Азовец»: Люди слишком поверили в ВСУ. Западная техника победить не поможет

Игорь Шкапа.  
03.08.2023 15:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Украинцам не стоит рассчитывать на то, что западная техника поможет победить в войне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда» заявил вернувшийся по обмену «азовец» Назар Гринцевич.

Украинцам не стоит рассчитывать на то, что западная техника поможет победить в войне. Об...

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Он считает, что «украинцами себя могут называть только те, кто что-то сделал для этой страны».

Говоря о своих сверстниках, он охарактеризовали их как людей, «которые просто здесь находятся, живут».

«Им безразлично, что происходит. Это потерянное поколение. Лучшие уходят на войну, а в тылу остается очень мало достойных ребят», – говорит «азовец».

По его словам, особенно много таких в Киеве.

«Наши люди рассчитывают на какую-нибудь очень современную западную технику. Им дали такую картинку: вот приедет десять классных танков с «ночниками» и модулями – и мы победим. Нет! Техника не выигрывает войну. Люди ее выигрывают», – считает Гринцевич.

Он признал, что мотивацией общества стало сложней.

«Пока прилетало везде по Киеву, по всем городам, мотивации у людей было больше улыбается. А так люди немного расслабились. Я не хочу их судить, но мне кажется, что они очень поверили в вооруженные силы. Многие стали думать: ВСУ дальше справятся без поддержки со всеми задачами. Но война не выигрывается без тыла», – подчеркивает «азовец».

Поделился он и планами на послевоенное будущее.

«Думаю, после того, как закончится война, вернувшиеся с фронта поймут, что все нужно брать в свои руки. Попытаются пойти в парламент, в министерства», – резюмировал Гринцевич.

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