«Азовец» неожиданно прозрел: Надо было оставить в покое ЛДНР

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Командование ВСУ в Мариуполе давало приказы обустраивать позиции в домах мирных граждан.

Об этом в интервью посетившей ДНР киевской журналистке Диане Панченко заявил военнопленный боевик «Азова» Михаил Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командиры давали приказы, где размещать технику. В основном это были сгоревшие или разрушенные дома. Мы там занимали позиции. Лучше всего было в сгоревших домах занимать позиции, потому что там тепло было, и никто не подумает, что там может сидеть противник», – рассказал Швец.

Панченко поинтересовалась, размещалась ли техника в жилых кварталах.

«Да. Я не знаю, как там решали. Я не управлял техникой с 24 февраля. Меня прикомандировали к 2-й роте, 1-го бата, и я находился там как пехотинец.», – попытался оправдаться боевик.

На вопрос, приходилось ли ему убивать, пленный ответил «так точно», однако добавил, что сейчас об этом не думает.

Жураналистка спросила, можно ли этого всего было избежать.

«Как ты думаешь, все то, что мы с тобой разговариваем, что произошло с нашей страной, этого можно было избежать??» – спросила Панченко.

«Да. Я думаю, что нужно было в покое оставить ДНР и ЛНР, дать им автономию, и этого бы не было. Просто, если они не хотят, зачем их заставлять?», – пояснил Швец, уточнив, что к такому мнению пришёл уже находясь в плену.