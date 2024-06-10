«Азовец»: После поражения украинцы пополнят русскую армию

Игорь Шкапа.  
10.06.2024 11:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1406
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Россия, Украина


Украине необходимо снижать мобилизационный возраст, чтобы привлечь молодежь в армию

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил военный с позывным «Исток», бывший руководитель курса молодого бойца 3-й штурмовой бригады, сформированной из неонацистов запрещенного в РФ «Азова».

Украине необходимо снижать мобилизационный возраст, чтобы привлечь молодежь в армию Об этом, передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В общем, есть проблема в том, что нам нужно менять предвоенную агитацию для того, чтобы люди понимали, куда они на самом деле идут. Нужно, чтобы Нацсопротивление и другие организации активно работали над подготовкой молодежи. Но это должно вырабатывать государство, со своей стороны. Для того чтобы молодежь, прежде чем уйти в армию, могла получить хоть какое-то понимание, что их там ждет.

Плюс нужно снижать мобилизационный возраст, потому что молодежь – это те люди, которые действительно будут иметь желание воевать, здоровье и какую-нибудь мотивацию для этого. Но молодежь нужно развивать», – сказал нацист.

Он признает, что люди не горят желанием идти в украинскую армию.

«Я думаю, что пропало понимание того, что ждет нас в случае поражения. Мы по истории всегда, к сожалению, формировали царскую армию, русскую армию. То есть, когда мы попадали как государство в оккупацию, русские мобилизовывали с оккупированных территорий людей и применяли их в войне», – заявил «Исток».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть