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Украине необходимо снижать мобилизационный возраст, чтобы привлечь молодежь в армию

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил военный с позывным «Исток», бывший руководитель курса молодого бойца 3-й штурмовой бригады, сформированной из неонацистов запрещенного в РФ «Азова».

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«В общем, есть проблема в том, что нам нужно менять предвоенную агитацию для того, чтобы люди понимали, куда они на самом деле идут. Нужно, чтобы Нацсопротивление и другие организации активно работали над подготовкой молодежи. Но это должно вырабатывать государство, со своей стороны. Для того чтобы молодежь, прежде чем уйти в армию, могла получить хоть какое-то понимание, что их там ждет. Плюс нужно снижать мобилизационный возраст, потому что молодежь – это те люди, которые действительно будут иметь желание воевать, здоровье и какую-нибудь мотивацию для этого. Но молодежь нужно развивать», – сказал нацист.

Он признает, что люди не горят желанием идти в украинскую армию.

«Я думаю, что пропало понимание того, что ждет нас в случае поражения. Мы по истории всегда, к сожалению, формировали царскую армию, русскую армию. То есть, когда мы попадали как государство в оккупацию, русские мобилизовывали с оккупированных территорий людей и применяли их в войне», – заявил «Исток».