Киевская пропаганда, называющая российские войска сборищем «чмобиков», унижает украинских солдат, когда они теряют населённые пункты и несут огромные потери.

Об этом в эфире «5 канала» заявил и.о. комбрига запрещённой и объявленной в РФ террористической нацистской группировки «Азов», уроженец Симферополя Богдан «Тавр» Кротевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за того, что боятся, что наши люди будут какую-то панику вести… да, они будут вести панику, если им говорить, что чмобики-чмобики-чмобики, а потом раз – и мы Соледар потеряли, раз – мы Соль потеряли, раз – под Бахмутом не очень хорошие у нас дела. И люди в диссонансе – нам же говорили, что там чмобики, нам же говорили, что там всё хорошо.

Просто много моих знакомых уже на это [раздражаются] открыто. Типа, вы заколебали со своими чмобиками, посмотрите, у меня друзья погибли, они же не погибли из-за чмобиков? Они сделали героические подвиги, но их убили не чмобики, их убили какие-то профессионалы – артиллеристы, спецура», – рассказал Кротевич.