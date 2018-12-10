Азовское море предлагают закрыть для всех украинских судов

10.12.2018, Москва

В Азовском море наступит спокойствие лишь тогда, когда Керченский пролив перекроют для украинских кораблей, а ДНР освободит Мариуполь и Бердянск.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из пресс-конференции, которую давал представитель ФСБ, вообще вытекает, что угроза террористической атаки очень высока. И когда мы видим Керченский мост, в адрес которого и Порошенко, и все другие просто пыхтят от злобы, конечно, надо принимать радикальные решения. Мы не можем рисковать нашей национальной безопасностью, потому что в случае даже малейшей угрозы подрыва этого стратегического объекта – для нас это очень ощутимая вещь, это связь с Крымом, это наш символ.

Поэтому пора вообще прекратить допуск торговых, военных кораблей Украины в Азовское море. Азовское море никакого отношения к вам (к Украине – ред.) не имеет. Это по глупости некоторых товарищей в своё время Мариуполь и Бердянск не был взят под контроль. Рано или поздно ополчению Донбасса надо будет это выполнять, в противном случае это, как нарыв будет, и каждый раз будут провокации», – заявил эксперт.

«Никто не скрывает призывы американским кораблям войти в Чёрное, а потом в Азовское море. Это только сумасшедший мог придумать – в Азовском море корабли НАТО и США», – добавил Багдасаров.