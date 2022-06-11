«Азовсталь-2»: Нацисты из «Азота» в Северодонецке вышли на переговоры

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Окруженные в Северодонецке на территории предприятия «Азот» украинские националисты вышли на связь с русской армией и попытались обговорить условия «эвакуации с оружием», на что получили отказ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Немногочисленна группировка укроформирований на территории химобъединения «Азот» покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны. Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия. Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен. Отправляются обдумывать… На территории Азота в убежищах могут находиться мирные жители. Точное их число не известно. Некоторые из них находят возможность связываться с родственниками, подтверждая, что живы, и что продолжают прятаться в бомбоубежищах», – сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

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Обозреватель Борис Рожин объясняет, что группировка ВСУ в Северодонецке находится в незавидном положении.

«Противник несет тяжелые потери в боях за Северодонецк, данные о которых просачиваются даже в украинские СМИ. Тем не менее, тема «отхода в Лисичанск» продолжает блокироваться по политическим причинам. По факту бои в Северодонецке превратились в перемалывание тех резервов, которые командование ВСУ затолкало в промзону», – комментирует Рожин.

Политолог Сергей Марков объясняет, почему гарнизон «Азота» может повторить судьбу мариупольской «Азовстали».

«1.Северодонецк почти освобожден от ВСУ. Как Мариуполь. 2.ВСУ окружены на территории завода Азот. Как на Азовстали. 3.Сейчас окруженные с Азота выходят на связь с армией России и пытаются обговорить условия их выхода с оружием. 4.В руках у ВСУ на Азоте тоже есть мирные люди в почти заложниках. 5.Ответ окруженным на Азоте тот же, что и на Азовстали. Сдавайтесь в плен или будете уничтожены. 6.Сейчас тоже будет информационная кампания в защиту окруженных на Азоте», – прогнозирует Марков.

Однако он привел и несколько существенных отличий от мариупольской ситуации:

«1.Меньше людей в окружении. 2.Это повтор. А повтор всегда бледнее. 3.На Азовстали были чистые неонацисты полка Азов. На Азоте простые ВСУ. 4.Неонаци Азова были суперсимволом киевского антироссийского режима».

Впрочем, касательно третьего пункта, неоднократно транслировалась информация, что на «Азоте» окопались как раз таки нацисты батальона «Айдар».

Тем временем, в ДНР продолжаются тяжёлые бои в промзоне Авдеевки и Красногоровки, однако, пока без существенных изменений.

Идёт зачистка леса к западу от Святогорска. Также отмечаются бои на окраинах Нью-Йорка (посёлок Новгородское), где спецназ ДНР провёл успешную операции по безопасному переводу через линию фронта группы военнослужащих ВСУ из 9 человек пожелавших сдаться. Кадры с тепловизионной камеры предоставил военкор ВГТРК Андрей Руденко.

В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении Триполья (на границе ДНР и ЛНР) и Владимировки Артемовского района, а также населённых пунктов Ставки и Липовое Краснолиманского района.

«Идёт наступление на Славянском направлении. Уверен, что, когда мы займём населённые пункты Крестище, Маяки, Райгородок и Николаевка, противник сбежит из Славянска. Оборонять этот город крайне сложно из-за его географического расположения. По рельефу местности Славянск находится в низменности. Хотя Зеленский – очень «талантливый» полководец и от него можно ожидать самых неожиданных и глупых решений», – комментирует первый замминистра ДНР Даниил Безсонов.

Также военкор Дмитрий Астрахань сообщил, что гвардейцами 3-й Горловской бригады НМ ДНР были задавлены и взяты огневые точки ВФУ в районе Доломитного. По его словам, именно с этих позиций корректировали огонь по Горловке, Зайцеву, Гольмовскому району. Защитники Донбасса уверены, что теперь Горловке будет дышаться легче.

На опубликованных видеокадрах стены элеватора, где укрывались украинские вооружённые формирования, буквально исписаны нацистскими знаками и призывами. Среди прочего волчий крюк «Азова», эмблема дивизии СС «Мёртвая голова», череп в нацистской фуражке, призыв «Смерть кацапам».