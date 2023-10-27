«Азовсталь» восстанавливать не будут – Пушилин

Владимир Гладков .  
27.10.2023 23:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Строительство, Украина, Экономика


ДНР на освобождённых территориях будет развивать станкостроение и машиностроение, однако завод «Азовсталь» планируется закрыть.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил и.о. главы ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ДНР на освобождённых территориях будет развивать станкостроение и машиностроение, однако завод «Азовсталь» планируется закрыть....

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В зале поинтересовались, чем в условиях войны живёт население ДНР.

«Экономике, конечно, стало легче. Сейчас вовлеченность всех министерств и структур [в работу] – полная, выполняются поставленные президентом задачи.

Что касается предприятий, самым крупным как было, так и остаётся ЮГМК (Южный горно-металлургический комплекс). Также работает Донецкий металлургический завод, по шахтам ведутся переговоры, заходят инвесторы.

Металлургия и уголь – это столпы Донбасса, они такими и останутся. Но также важно машиностроение, станкостроение. Мы стараемся сместить акценты на высокую добавленную стоимость», – сказал Пушилин.

«Что касается Мариуполя, принято решение «Азовсталь» не восстанавливать. Это ложится в копилочку развития Азовской акватории. Потому что основным загрязнителем как Азовского моря, так и самого Мариуполя, была «Азовсталь».

Что касается завода Ильича – планируется запуск, территория там разминирована, сотрудники работают», – добавил он.

Глава ДНР подчеркнул, что работы в республике хватает всем.

«Но вообще с рабочими местами в ДНР ситуация складывается благоприятная. У нас кадровый голод, не хватает сотрудников. У нас в центре занятости на одного соискателя работы – три предложения работодателей», – подытожил Пушилин.

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