Бабаков призвал дать Европе спокойно дойти до абсурда

Ориентирующиеся на США страны Европы давно потеряли свою самостоятельность и занимаются саморазрушением в угоду американцам.

Об этом в эфире радио «Sputnik» заявил вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чем наблюдается саморазрушение Европы? В том, что они потеряли полную самостоятельность принятие решений. Сегодня они слепо следуют указаниям, прежде всего, американцев.

Вы посмотрите, что сделала Польша? Это же тоже не поддается здравому смыслу. То есть, трубопровод, проложенный через территорию Польши, поставляет газ в Германию. Поляки говорят, что они не хотят брать газ из этой трубы, они хотят брать у немцев.

Я думаю, даже школьник спросил бы у учителя: «я правильно понял задачу?». В чем логика? Они покупают тот же российский газ, но у немцев. Он не становится немецким от этого… он становится не немецким, а он становится немецкой ценой на российский газ», – сказал политик.