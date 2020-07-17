17.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал
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Бабарико и Цепкало обвинили в пособничестве режиму Лукашенко


Бежавший в США белорусский ультранационалист Зенон Позняк обвинил предвыборные штабы альтернативных кандидатов в президенты, объединившихся вокруг домохозяйки Светланы Тихановской, в работе на режим.

Об этом он написал в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, кто внимательно наблюдает за событиями псевдо-выборов и умеет думать, наверняка заметили, как неестественно быстро объединились существующие кандидаты и штабы отброшенных претендентов на одной задаче — на обеспечении массового ложного голосования и недопущения бойкота – главной опасности для ЦИК и режима власти…

Этот идиотический нонсенс является политической технологией, согласованной с режимом, так как режим в массовом голосовании заинтересован», – написал Позняк.

К самой Тихановской (на фото в центре), которая выдвинула свою кандидатуру, когда ее мужа Сергея посадили в СИЗО, «дедушка белорусских националистов» относится с симпатией.

«Светлана Тихановская – единственный позитивный человек во всей группе кандидатов. Она могла бы продолжить дело Сергея Тихановского и кампанию ′′Стоп, таракан!”. Это означает – объяснять и призвать людей не голосовать на фальшивых выборах, где 76% нарисованных голосов гарантированы за Лукашенко.


Для антинационального режима нужны только статисты (избиратели), чтобы сказать, что были выборы», – написал Позняк.

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