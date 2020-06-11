11.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политика
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Бабарико: Новая Беларусь сметет старый режим


Участвующий в президентских выборах в Белоруссии Виктор Бабарико считает, что обыски в «Белгазпромбанке», которым он ранее руководил, связаны сто стремлением властей не допустить проведения честных выборов.

Об этом он заявил сегодня в эфире своего youtube-канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет. И есть большая надежда, что людей запугают, людей заставят говорить неправду, оговаривать себя и других людей. Единственным правильным поведением в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение нашей борьбы», – сказал Бабарико.

Он призвал людей, которые столкнутся в рамках этого дела с правоохранителями, не оговаривать себя и других, и пообещал им юридическую и материальную помощь.

«Самая большая ошибка в действиях власти состоит в том, что они не понимают: той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась. Новая Беларусь в любом случае сметет остатки старого режима», – сказал Бабарико.

Около 50 сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) провели сегодня обыск в головном офисе «Белгазпромбанка», главными акционерами которого являются российские «Газпром» и «Газпромбанк».

Возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Виктор Бабарико в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет.

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