07.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Радиостанция «Эхо Москвы» предоставила возможность безнаказанно оскорблять Россию и разжигать межнациональную рознь в эфире бежавшему в Киев либералу Аркадию Бабченко.

Так, он порадовался, что на Украине запрещают все, что связано с Россией и русской культурой и пообещал привезти в Москву гуманитарную помощь, когда местное население будет «жарить собак в бочках», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Слава Богу, в Украине уже стали запрещать русскую культуру. Ну во Львовской области этот мораторий отменили, а в Житомирской и Ровенской, слава Богу, мораторий на русскую культуру есть. Мне абсолютно плевать на ваш русский народ, абсолютно плевать на вашу русскую культуру, мне плевать на то, что будет с вашей страной», – заявил Бабченко, который до сих пор является владельцем российского паспорта.

Он вновь заявил, что заедет на американском танке на Тверскую площадь не раньше, чем через 20-ть лет. Именно столько, по словам Бабченко, еще будет править нынешний президент Владимир Путин.

«Я думаю, что Владимир Владимирович еще лет 20 на троне просидит спокойно. А потом, когда он совсем впадет в старческий маразм, когда у него начнется импотенция, когда врачи запретят секс, когда туалетная бумага пойдет на колбасу, а попу врачи будут вытирать газетой «Правда», тогда уже можно будет о чем-то разговаривать. Тогда, я думаю, в этом районе, мы увидимся с вами на Тверской…

Не будет никакой оккупации, кому вы нужны. Будет ровно то же самое, будут гуманитарные конвои, которые происходят в Сомали. Вот, вы будете жарить собачатину в бочках, а добрые американцы сделают рукой вот-так, скажут: «Опять», и в четвертый раз повезут вам гуманитарную помощь и «ножки Буша». А для того, чтобы ваши соотечественники не сожрали их по дороге, придется гуманитарный конвой охранять «Абрамсами». И где-то там на третьем танке будет сидеть один старый, дряблый, усталый военкор и за лозунг «Слава Украине» раздавать американскую тушенку», – заявил Бабченко.