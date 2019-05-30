Бабченко должен был умереть, но столкнул лбами СБУ и МВД

30.05.2019, Москва, Владимир Гладков

«Зверски убитого» либерального журналиста Аркадия Бабченко для правдоподобия картины год назад реально могли убить собственные подельники.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что его (Аркадия Бабченко – прим. ред.) действительно собирались подержать и где-то… чтобы он никогда не всплыл на этом свете. Просто дело было настолько шито белыми нитками, когда сразу выяснилось, что там приходили люди снимать видеокамеры, когда появилось столько нестыковок, Геращенко заявил, что он открыл дверь и ему в спину выстрелили. Стало понятно, что дело разваливается, и тут решили его срочно оживить и на скорую руку состряпать ещё более примитивное дело», – отметил Корнилов.

В свою очередь, главный редактор издания «News Front», крымский журналист Константин Кнырик подтвердил, что истязания и убийства собственных подельников и дальнейшее обвинение в этом «агрессора» является излюбленным инструментом украинской власти.

«Инструмент сакральных жертв для решения задач на Украине использовали очень часто. Вы помните, была история с Гонгадзе, нашли труп без головы, не могли понять, он это или не он, но, тем не менее, на этой теме в своё время закошмарили Кучму. Инструмент сакральных жертв, причём подло в информационном плане, использовали и на Майдане – то ухо отрезали, то Черновол избили, то студентов побили.

Есть конспирологическая версия украинских журналистов, которая подтверждается определённым рядом фактов о том, что Бабченко действительно должен был умереть. И с умением Запада раскрутить такие вещи, мы видели это по Солсбери, это действительно был бы грандиозный скандал, серьёзный имиджевый удар по России перед Чемпионатом мира», – сказал эксперт.

Журналист добавил, что Аркадий Бабченко, вместо оружия против России стал камнем преткновения между украинскими силовыми службами.

«И помешал это всё сделать Аваков, который отказался участвовать в этой спецоперации. И именно из-за того, что Аваков позвонил и сказал: «Ребята, мы в этой афере не участвуем, мы сейчас всё расскажем», начался прямой конфликт между Грицаком и Аваковым. И это был первый конфликт ведомств», – добавил Кнырик.