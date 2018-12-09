Бабченко: Если побеждает Тимошенко – я сразу уезжаю из Украины

09.12.2018, Вильнюс, Владимир Гладков



Сейчас на Украине воцарилось временное затишье, которое после президентских выборов неизбежно перерастет в большую войну.

Об этом в Вильнюсе в ходе «Форума Свободной России» заявил беглый российский либерал Аркадий Бабченко, не так давно прогремевший на весь мир в ходе совместной с СБУ инсценировки убийства, после чего Бабченко ради получения украинского паспорта начал обслуживать Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уверен, что то, что мы сейчас называем войной – это пауза, перемирие. Они действительно ждут прихода к власти президента, как они говорят, договороспособного. Они будут ждать до президентских и парламентских выборов в Украине и пытаться раскачивать ситуацию изнутри, а если нет, то будет большая война, потому что она неизбежна в любом случае», – сказал он.

По мнению Бабченко, приход к власти на Украине «агента Путина» в лице Юлии Тимошенко закончится большой внутренней войной и введением в страну российских войск.

«Юлия Тимошенко – равно Владимир Путин. Если в Украине к власти приходит Тимошенко, то, я думаю, года через полтора, а примерно столько ей нужно времени, чтобы наворотить и начать в Украине внутреннюю гражданскую войну, Владимир Владимирович просто вводит туда свою и армию под видом миротворцев и говорит: «Смотрите, эта страна не в состоянии стать государством, давайте вас просто избавим от этого».

Если только Юлия Владимировна становится президентом, я на следующий же день сажусь и еду в Вильнюс, Австрию, Чехию, куда угодно, потому что лично для меня Юлия Владимировна – это смерть.

Потому что когда она приходит к власти – меня выселяют из страны, потому что между Украиной и Россией до сих пор есть договор об экстрадиции преступников. Поэтому в данном случае Юлия Владимировна – мой личный враг и враг всей Украины. А не будет Украины – тогда Третья мировая, на мой взгляд, будет самая последняя», – сказал Бабченко.