Бабченко не упустил возможности поглумиться над катастрофой в Шереметьево

06.05.2019, Москва, Михаил Рябов

Бежавший на Украину либерал Аркадий Бабченко не упустил возможность глумливо прокомментировать авиакатастрофу в московском аэропорту Шереметьево, где в результате аварийной посадки самолета в воскресенье погиб 41 человек из 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту.

Бабченко язвительно комментирует версию о том, что часть пассажиров погибла, поскольку им была перекрыта дорога к выходу людьми, забиравшими свой багаж с полок.

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«Ну, то, что жители Мордора спасали с полок свое барахло, когда в хвосте горели другие жители Мордора, меня не удивляет. Собственно, меня вообще ничего не удивляет. Так, отметить только – когда в самом современном, отгроханным за ярды баксов, аэропорту страны садится горящий самолет, его на полосе, предполагая примерную точку его остановки, уже должны ждать пожарные машины. Они уже должны быть там. Все спецслужбы аэропорта должны быть там, уже готовые начать оказывать помощь и тушить пожар с первой же секунды. Вместо этого на видео мы видим какую-то желтую шушлейку с погрузчиком. Нах она там нужна… Но, вообще, пофиг», – написал Бабченко.

Следует отметить, что, судя по появившимся в Сети видеороликам очевидцев, самолет загорелся уже после жесткой посадки.