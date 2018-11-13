Бабченко паникует: «Я попал в почту Суркова и живу в плане «Шатун»

13.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские элиты разваливают страну, а ВСУ и Нацгвардия готовы перенести гражданскую войну с Донбасса вглубь страны, что играет на руку России, которая потирает руки, глядя на все это.

Об в своем блоге заявил беглый российский журналист-либерал Аркадий Бабченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, сейчас на Украине повторяется то же, что уже происходило в стране 100 лет назад.

«У меня такое ощущение, что последние несколько месяцев в Украине появилась новая национальная идея – как можно скорее разнести вдребезги свою только-только начавшую появляться государственность. Вот прям соревнование началось по этому виду спорта. Кто быстрее на#бнет страну. Какой-то морок напал на людей последние месяцы. Такое ощущение, что что-то лопнуло, и в головах моментально все обвалилось стремительным домкратом. Абсолютный хаос в размышлениях. Всё в кучу», – пишет Бабченко.

Он утверждает, что наблюдает “массированное, невероятное наступление популистов и сволочей всех мастей”, что, по его словам, подтверждают призывы к миру и компромиссу, заявления о газовом геноциде и преступной власти.

“Скажите, вот вы не замечаете, что их борьба с барыгами уже переросла в борьбу с государственностью?.. В интервью вчера прочитал, что НГУ и ЗСУ готовы воевать как с внешним врагом, так и с внутренним. Кремль сидит и аплодирует просто. Украинцы сами готовы уничтожать Украину – нам-то чего теперь напрягаться. Пусть воюют друг с другом. А мы потом войдем на руины и введем продразверстку. К тому же опыт есть. Ровно сто лет назад все это уже было. Ровно сто. Ровно вот это же самое. Такое ощущение, что попал в почту Суркова и живу в плане «Шатун», – заявил Бабченко.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что разброд в рядах поддержавших Майдан политических партий может привести к реваншу пророссийских политических сил.