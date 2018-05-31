31.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Бабченко поблагодарил Порошенко за вид на жительство, полученный благодаря спектаклю со «спасением»

Аркадию Бабченко все равно, пиарится ли Петр Порошенко на его «спасении» силами СБУ и планировалось ли покушение на самом деле. Главное, что таким образом он получил убежище и вид на жительство в Украине.

Об этом оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко заявил в ходе состоявшейся в Киеве пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По словам Бабченко, спецоперация СБУ по инсценировке покушения на него готовилась не меньше месяца, а его личная подготовка началась с того момента, как с ним связались сотрудники украинских спецслужб, якобы убедившие его в реальности готовящегося на него покушения с российской стороны. При этом в качестве доказательства причастности российских спецслужб журналист привел тот факт, что ему были предоставлены его фотографии из российского паспорта, которые можно было достать только в паспортном столе.

«Фотография, на которой мне 25 лет и которая 20 лет назад была вклеена в мой паспорт, есть только в моем паспорте и только в моем деле в паспортном столе, больше ее нет нигде. Я таким вещам поверил», – сказал он.

Аркадий Бабченко рассказал о том, что к участию в спецоперации его готовил специальный сотрудник-гример, который обучал его, как должен вести себя «убитый».

«Приехал гример, мы тренировались. Он мне показывал, как падает убитый человек, как идет кровь из пробитого легкого. Мою футболку отвезли, надели на манекен и прострелили. В итоге я одел эту простреленную футболку, упал, кровь была настоящая свиная, меня ей залили, в дырки от пуль насовали сгустки крови», – рассказал Бабченко.

При этом, по его словам, после инсценировки покушения и звонка жены в полицию, «Беркут» приехал на удивление быстро и сработал «как в кино».

«Приехала скорая помощь, легенда была такая, что я еще был живой. Положили на носилки, отнесли в скорую помощь, якобы провели мероприятия по моей реанимации, они оказалась неудачной и я умер. Приехал судебный эксперт, начал меня описывать, мы поехали в морг. Я лежал, изображал из себя жертву, лежал как убитый. Когда ворота морга за мной закрылись, то здесь я уже «воскрес», меня отвели в комнату санитара, я там снял окровавленную одежду, мне дали простыню, и я как Джавахарлал Неру сидел в простыне и смотрел новости о том, каким офигенным парнем оказывается я был», – рассказал Бабченко.

Примечательно, что на вопрос о том, не считает ли он данную операцию попыткой Порошенко пропиариться перед выборами, журналист ответил утвердительно, заверив при этом, что так делают все, но он благодарен ему за «спасение».

«Политики используют любую ситуацию, мы взрослые люди. Вы и я можем относиться к Петру Порошенко как угодно, это личное право, но когда избранный на честных выборах президент страны, которая дала мне убежище и вид на жительство, предлагает мне приехать – отказываться будет не вежливо. Эта страна дала мне возможность здесь жить, дала убежище и провела спецоперацию по спасению моей жизни, я благодарен за это», – отметил он.

Также Аркадий Бабченко заявил, что не исключает возможность того, что СБУ использовала его в темную для осуществления провокации против России, однако он верит в официальную версию. При этом «убитый» не преминул обвинить во всех смертных грехах Россию и заявить о личной ненависти к Владимиру Путину.

«Я ненавижу этого человека. Он ответственен за несколько войн, тысячи смертей. В стране, в которой мы с вами сидим четвертый год идет война. Я его ненавижу – личное», – резюмировал Бабченко.