Бабченко помогает Порошенко готовить почву для массовых посадок «агентов Кремля»

27.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Беглый российский либерал Аркадий Бабченко, продавшийся с потрохами Петру Порошенко взамен на украинский паспорт, что наглядно показала инсценировка СБУ «убийства» перебежчика, начал информационную кампанию в поддержку идеи массовых посадок на Украине в тюрьму «агентов Кремля» без решений суда.

«Был в Великобритании во время войны такой сэр Освальд Мосли. Руководитель британского союза фашистов. Много раз посещал Германию, свадьбу сыграл в 1936 году. В доме Геббельса. На свадьбе у него был сам Адольф Гитлер. Который подарил молодоженам свою фотографию. Кум Путина по нынешним временам, в общем. Лез в политику, организовывал титушек, активно использовал пропаганду.

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После прихода к власти Черчилля весь британский союз фашистов был моментально объявлен вне закона а сэр Освальд Мюсли тупо уехал на тюрьму вместо со своей женой, тоже ярой нацисткой. Без всякого собирания доказательств. Просто за то, что поддерживали Германию. И там они счастливо просидели почти до конца войны», – приводит пример Бабченко.

«И когда леволиберальные полезные идиоты начинают кивать на Запад и кричать о недопустимости цензуры, о священности свободы слова, о том, что Бойко может выступать по телевизору, о том, что «Ньюзван» должен вещать на всю страну, о том, что «нужно выслушать две стороны» и прочих стандартах БиБиСи – они просто леволиберальные полезные идиоты», – дает установку либерал.

Далее Бабченко прямо перечисляет имена главных конкурентов Порошенко на выборах, которых, по его мнению, в Великобритании давно бы отправили за решетку.

«Юлия Владимировна с Владимиром Зеленским, Вилкулом, оппозиционной партией «За життя», Новинским и прочими кандидатами, которые на плакатах рисуют «мы за мир, мы за мир» – уже четыре года как плотно сидели бы», – утверждает глашатай Порошенко.

З»аканчивайте смотреть другим в рот. Заканчивайте слушать полезных дураков с их «я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право говорить это». Государство должно быть государством. И охранять свой суверенитет. И в воюющем государстве коллаборант должен сидеть не в Парламенте. А в тюрьме. Все. Точка», – заключил Бабченко, не забыв традиционно указать свой Яндекс-кошелёк для бонуса к гонорару от Порошенко.