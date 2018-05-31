31.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Бабченко предложили покаяться и вернуться в Россию

Журналист Аркадий Бабченко своими скандальными заявлениями и сотрудничеством с СБУ только усугубляет сове положение.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-нардеп Украины Игорь Марков.

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«Представьте себе ситуацию этого парня. Он предал свою страну, своих друзей, своих близких ради иллюзии свободы и демократии. Он неглупый парень и это понимает, он не может сам себе врать. Покаялся бы перед русским народом, его простили бы, и вернулся бы назад. Нет, он усугубляет, уже до безумия дошел», – сказал Марков.

Он полагает, что несмотря на русофобские высказывания и участие в позорной провокации, путь отступления для Бабченко еще не закрыт, и он должен им воспользоваться, чтобы не быть использованными западными кураторами.

«Оступился – ничего, десятки миллионов людей обманули. Покайся пока не поздно. Для западных кукловодов вы, борцы за свободу, инструменты. Они не испытывают к вам жалости. Не искушайте», – сказал Марков.