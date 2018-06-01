01.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Бабченко предложили сдать российский паспорт и ждать смерти

После скандала с фейковым убийством беглый российский журналист Аркадий Бабченко из популярного в «свидомых» кругах блогера на «Фейсбуке» превратился в потенциальную сакральную жертву.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил сегодня советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

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«Полтора года назад я предсказал, к сожалению, что живой Вороненков Украине и западным спецслужбам не нужен. Я не хотел быть Кассандрой, но так получилось. Сейчас я беспокоюсь за жизнь Бабченко. Если завтра с этим гражданином что-то произойдет, то украинская власть, спецпропагандисты, их добровольные помощники из числа российской политической элиты и западного истеблишмента начнут кричать: тогда у этих палачей с Лубянки не получилось, потому что СБУ провела блестящую операцию, но они не прощают. Сегодня Бабченко является потенциальной сакральной жертвой», – сказал Хинштейн.

Он также полагает, что Бабченко должен отказаться от российского гражданства.

«Я не понимаю, почему Бабченко не откажется от российского гражданства. Есть институт лиц без гражданства. У нас, к сожалению, в стране нет закона, по которому можно принудительно лишать гражданства. Бабченко, откажись!» – призвал Хинштейн.