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01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Украина

Бабченко придется сдавать экзамен на знание украинской мовы


Желающие получить гражданство Украины должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

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Согласно документу, в течение двух месяцев Кабинет министров должен утвердить десятилетнюю государственную программу по укоренению статуса украинского языка.

В частности, планируется обеспечить «улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработка дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины».

Сейчас для получения украинского гражданство иностранец должен предоставить справку о знании государственного украинского языка, которую выдают учебные заведения.

Ранее Порошенко подписал указ о провозглашении десятилетия украинского языка. Указом предусмотрено утверждение целевой программы на 2018 — 2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создания единого культурного пространства Украины и сохранения целостности культуры.

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