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01.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, экстремизм
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Бабченко призвал ждать, пока англосаксы «в очередной раз» всех спасут

За последние сто лет англосаксы как минимум два раза спасали Европу от «поехавших диктаторов»....

За последние сто лет англосаксы как минимум два раза спасали Европу от «поехавших диктаторов».

Об этом в ходе «форума свободной России» заявил бежавший из двух государств заукраинский либерал-русофоб и пропагандист, живой труп Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Русофоб, очевидно, «забыл», что Европу от «поехавших диктаторов» оба раза спасали сначала Российская империя, а потом Советский Союз.

«Нам обсуждать стратегию, что делать дальше, это примерно как сто тысяч лет назад ёжикам обсуждать, как остановить Ледниковый период – да никак! Не соотносимы уже силы и массы – ёжики не могут остановить наступление трёхкилометрового ледника, а мы не можем остановить кристаллизацию «рейха».

И нам остаётся только ждать, когда англосаксы опять, в очередной раз, в третий за последние сто лет, спасут Европу от очередного поехавшего головой диктатора. Потому что других никаких вариантов нет», – заверил русофоб.

«Нам остаётся ждать, потому что Путин – это уже навсегда, Лукашенко – это уже навсегда, СССР 2.0 – это надолго. И нам остаётся только ждать, пока там не начнётся очередное обнищание и очередная колбасная революция», – добавил Бабченко.

Русофоб, очевидно, забыл, сто Европу от «поехавших диктаторов» оба раза спасала сначала Россия, а потом Советский Союз.


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