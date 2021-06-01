01.06.2021, Москва, Владимир Гладков

За последние сто лет англосаксы как минимум два раза спасали Европу от «поехавших диктаторов».

Об этом в ходе «форума свободной России» заявил бежавший из двух государств заукраинский либерал-русофоб и пропагандист, живой труп Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Русофоб, очевидно, «забыл», что Европу от «поехавших диктаторов» оба раза спасали сначала Российская империя, а потом Советский Союз.

«Нам обсуждать стратегию, что делать дальше, это примерно как сто тысяч лет назад ёжикам обсуждать, как остановить Ледниковый период – да никак! Не соотносимы уже силы и массы – ёжики не могут остановить наступление трёхкилометрового ледника, а мы не можем остановить кристаллизацию «рейха».

И нам остаётся только ждать, когда англосаксы опять, в очередной раз, в третий за последние сто лет, спасут Европу от очередного поехавшего головой диктатора. Потому что других никаких вариантов нет», – заверил русофоб.

«Нам остаётся ждать, потому что Путин – это уже навсегда, Лукашенко – это уже навсегда, СССР 2.0 – это надолго. И нам остаётся только ждать, пока там не начнётся очередное обнищание и очередная колбасная революция», – добавил Бабченко.

Русофоб, очевидно, забыл, сто Европу от «поехавших диктаторов» оба раза спасала сначала Россия, а потом Советский Союз.