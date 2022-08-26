Бабченко пророчит Украине «наступление на Киев, ГУЛАГ, Колыму и Бабий Яр»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россия не оставила планов взять под контроль всю территорию Украины, и ее армия предпримет еще одну попытку наступления на столицу.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил беглый российский либерал, журналист-русофоб Аркадий Бабченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Бабченко, президент РФ Владимир Путин хочет восстановить границы Советского Союза и даже Российской империи.

«Замысел его был понятен – оккупация Украины полностью, уничтожение любого сопротивления, опять Колыма, опять ГУЛАГ, опять Бабий Яр и расстрелы по подвалам НКВДшные, выход на польскую границу, присоединение Украинской ССР и Белорусской ССР к Советскому Союзу 2.0 и начало восстановления империи, потерянных земель… Его стратегические планы не изменились абсолютно, это надо понимать. Я думаю, что еще одно наступление, попытка наступления на Киев будет, я думаю, что они все равно еще будут пробовать. Я думаю, что они абсолютно не отказались от стратегии захвата всей Украины и попытки восстановления Советского Союза 2.0, я думаю, что стратегия осталась той же, просто они пока изменили тактику», – заявил Бабченко.