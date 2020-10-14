14.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Бабченко: Путин точно введет войска


Если в Белоруссии произойдет обострение противостояния в ходе протестов, Россия введет туда войска.

Об этом в интервью американскому «Радио Свобода» заявил беглый российский либеральный пропагандист Аркадий Бабченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация изменилась, и Путин не просто может, он точно введет войска, если в Белоруссии начнется какая-нибудь мини гражданская война. Это уже без вариантов. Он дал это понять и сказал прямо, что у него есть резерв», – сказал Бабаченко.

Вместе с тем, он уверен, что белорусская оппозиция должна взяться за оружие, если хочет в ближайшей перспективе уйти от влияния России.

«Это вопрос национально-освободительной войны от империи. Украина сейчас уходит от империи. Отрывается с боями, с кровью, с потерями в течение 7 лет. Если у Белоруссии будет вариант выйти мирно, то дай Бог. Но Путин пробудет у власти еще лет 10-20, это мужик с вполне себе нормальным здоровьем. А пока у власти будет Путин, Беларусь оторваться от империи безболезненно не сможет. Варианта только два: либо воевать за свою свободу, либо 10-20 лет так, как есть с Лукашенко во главе», – сказал Бабаченко.


Он считает, что процесс «освобождения» Белоруссии необратим, но может занять 20-50 и будет сопровождаться «частичной оккупацией».

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