Бабченко рассказал, как Путин покончит со «страной 404»

21.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Беглый российский либерал Аркадий Бабченко, обслуживающий предвыборный штаб Петра Порошенко, выступил с программной статьей, в которой громит Юлию Тимошенко как удобного для Кремля кандидата.

«Помните, какая изначально была риторика? Мы за мир, давайте договариваться с Россией.

Я знаю только два варианта окончания войны. Первый – победа. Второй – поражение. Никакого третьего варианта не существует. Юлия Владимировна победу не предлагает. Выберите меня, я договорюсь с Путиным, а за это сделаю вам дешевый газ. Я в принципе не могу этого понять. Те, кто готовы за это голосовать – скажите, а как вы семьям павших в глаза смотреть будете? Вы уже подумали, что вы им скажете? Твой муж погиб, но извини – дешевый газ мне важнее? Что вы скажете беженцам? Крымским татарам? Пять лет войны, тысячи погибших, два миллиона беженцев – чтобы что? Чтобы вернутся все к тому-же – дешевый газ и доллар по восемь? Зачем тогда столько людей свои жизни отдали? Вы понимаете, что это – предательство?» – Бабченко клеймит Тимошенко позором.

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«Полтора-два года после избрания Юлии Владимировны, и Украине гарантирован третий Майдан. Но никакого Третьего Майдана уже не будет… Вы думаете, что Россия сунулась, получила по рогам – и на этом всё? Мы побелили, давайте теперь грызться друг с другом?

Нет. Мы еще не победили. Более того – еще и войны-то по-настоящему не было. Я вообще боюсь, что то, что было, войдет в учебники истории одним абзацем, как «незначительные пограничные конфликты в период усиливающихся центробежных процессов». Россия затаилась. Россия ждет.

Механизм агрессии заключается в том, что государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри… В ходе внутреннего вооружённого конфликта уничтожается людской потенциал государства, разрушается экономика, теряется политическая самостоятельность. У населения страны-жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат «свой – чужой». Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли «защитника» одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побеждёнными и отброшенными в своём развитии на 15–20 лет назад», – описывает Бабченко «хитрый план» Кремля.

«Если вы думаете, что идеальным вариантом для России был бы договороспособный Президент, который начнет с ней переговоры, урегулирование и встречу где-то посередине – то это тоже не так. Это был бы хороший вариант – но не идеальный. Идеальным вариантом будет президент, способный устроить хаос в стране. И лучше Юлии Владимировны тут мало кого можно найти», – предостерегает автор.

«Страна привыкла к крови. Страна привыкла к войне. В стране сотни тысяч людей, прошедших фронт. Научившихся убивать. Научившихся стрелять. Имеющих оружие.

В стране есть армия, прошедшая войну, научившаяся стрелять, и – главное – преодолевшая этот рубеж – открывать огонь по гражданам своей страны. По тем, у кого в кармане лежит такой же паспорт, как и у тебя. Вспомните, как тяжело в две тысячи четырнадцатом давался этот дискурс – это же тоже наши, тоже граждане Украины!

И насколько его не существует теперь.

В стране недовольство властью, принимающее крайние формы. В стране нетерпимость. В стране «кровавые барыги», «бизнес на войне», «геноцид», «зубожиння», потеря ориентиров в головах и озлобление, которое неизбежно – НЕИЗБЕЖНО – будет перенесено на новую власть.

Посеявший ветер… Полагаете, не найдется одного, кто выстрелит первым? Вот я уже не уверен. А дальше – всё. Никакого мирного Майдана уже не будет. Сразу кровавая каша. Сразу гражданская война», – сокрушается Бабченко.

«Путин на очередной встрече в каком-нибудь очередном минском формате даст понять – ну, видишь, Ангела. Я же тебя предупреждал. Я же говорил. Страна 404. Недогосударство. Они не способны построить работающую систему. Вечная революция. Вечная драка. Я ж говорил, что нас там нет. Мы им и не нужны. Они все сами способны разрушить. А теперь – хотите, я избавлю вас от этих проблем? Зачем вам эти новые потоки с миллионами беженцев? Зачем эта головная боль? Зачем вам это новое напряжение внутри теперь своих уже стран? У вас своих проблем вагон. Евросоюз трещит. Брекзит. Опять же – поставки газа под угрозой. «Северного потока» еще нет, а вот ГТС Украины может пострадать в результате войны. И всё, транзита больше не будет. Кстати, вот как раз вчера там был какой-то взрыв… А я избавлю вас от всего этого. Вы только закройте глаза. Только не лезьте. Только дайте мне самому решить проблему», – «порохобот» описывает зловещий сценарий ликвидации украинской самостийности.