30.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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Бабченко стал доверенным лицом Порошенко

Инсценировка с убийством беглого либерала Аркадия Бабченко – неудачный пиар Петра Порошенко и приближенных к нему силовиков с расчетом на начало президентской избирательной кампании.

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Об этом в своем блоге пишет руководитель крымского корпункта НТВ Олег Крючков.

«Россию почти сутки обливали грязью, Совбез ООН включили, ОБСЕ… а это, бл..ь, пиар Порошенко и Луценко… Петя просто предвыборку начал, а Аркадий доверенное лицо», – констатировал репортер.