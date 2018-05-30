30.05.2018, Киев, Михаил Рябов
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Бабченко стал доверенным лицом Порошенко
Инсценировка с убийством беглого либерала Аркадия Бабченко – неудачный пиар Петра Порошенко и приближенных к нему силовиков с расчетом на начало президентской избирательной кампании.
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Об этом в своем блоге пишет руководитель крымского корпункта НТВ Олег Крючков.
«Россию почти сутки обливали грязью, Совбез ООН включили, ОБСЕ… а это, бл..ь, пиар Порошенко и Луценко… Петя просто предвыборку начал, а Аркадий доверенное лицо», – констатировал репортер.
Метки: Аркадий Бабченко
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19:12 30 мая«Укрзализныця» ищет $2 миллиарда под свои наполеоновские планы
19:04 30 маяМнимая смерть предателя и окончательная гибель журналиста Бабченко
18:53 30 маяВ ЛНР обнаружен тайник с взрывчаткой для диверсантов ВСУ
18:43 30 маяПомощника Лукашенко повязали с поличным на взятке $200 тысяч
18:33 30 мая«Vodafone» согласился взаимодействовать с республиками Донбасса
18:23 30 маяРоссия одержала победу в истории с Бабченко
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18:00 30 мая«Скрипали живы. Бабченко жив. Пластинку малость заело»
17:54 30 маяДоклад ЦРУ: в Северной Корее появится сеть американских бургерных
17:52 30 маяБабченко стал доверенным лицом Порошенко
17:44 30 маяНациста «Филю» из «Азова» отпустили до приговора суда под ночной домашний арест
17:24 30 маяАркадий Бабченко жив. Смерть была инсценировкой
17:22 30 маяВ убийстве Бабченко появился меджлисовский след
17:11 30 маяСорос отменит Брексит и вернет Британию в ЕС через новый референдум
16:59 30 маяОпубликовано видео разгрома украинской бронетехники на подступах к ДНР
16:50 30 маяВенгрия дала Украине шанс пойти на компромисс
16:44 30 маяУкраинка дозвонилась на ТВ и потребовала прекратить лить грязь на Россию
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15:37 30 маяМиссия ОБСЕ: с начала года на Донбассе от обстрелов и мин погибло 107 гражданских
15:27 30 маяГородским властям нет дела до жителей мариупольских сёл, которые живут в «вонючем аду»
15:16 30 маяУкраинский политолог высмеял версию, что «рука Кремля» убила Бабченко
14:52 30 маяКиев стремится уничтожить жителей Донбасса как своих врагов
14:47 30 маяВ Москве назвали условия для встречи в «нормандском формате»
14:45 30 маяЗа последние две недели ВСУ нарушили режим прекращения огня более 250 раз
14:39 30 маяУкраинские «ястребы» учуяли неладное в частых визитах немецкого руководства на Украину
14:25 30 маяЖурналист-майданщик осознал, что гайки закрутят и нашим, и вашим
14:18 30 маяУкраинские атомщики массово бегут в Россию и Белоруссию
14:09 30 маяГеращенко боится ехать на переговоры в Минск
14:04 30 маяУкраина не давала ОБСЕ говорить правду о войне в Донбассе
14:00 30 маяКиевскому наци в Дарницком суде шьют семь лет. Соратники грозят устроить «кипиш»
13:53 30 маяСрочно! Снайперы ВСУ открыли огонь по сотрудникам ОБСЕ во время их работы на ДФС
13:39 30 маяНа Украине усиливается внутривидовая борьба
13:32 30 маяУкраина пользуется своей безнаказанностью – Лавров
13:25 30 маяКиевский политолог сравнил украинцев с немцами Третьего рейха
13:20 30 маяПропагандист Майдана: Киев уже не столица, а обычная свалка
12:56 30 маяСербский генерал уверен, что конфликт в Донбассе продлится еще очень долго
12:36 30 маяГлавным достижением Порошенко стала потеря суверенитета Украины
12:28 30 маяОт СБУ потребовали начать ликвидации в Москве
12:10 30 маяУбийство Бабченко связали с развалом дела Скрипалей
12:03 30 маяУкраина превратилась в страну лжецов
11:58 30 маяСаакашвили уверяет, что имеет отношение к убийству Бабченко
11:44 30 маяУбийство Бабченко связано с денежными спорами
11:33 30 маяВ Киеве начали осознавать, что нужно идти на прямые переговоры с ЛДНР
11:26 30 маяНацисты снова пикетируют киевский суд, чтобы отбить «побратима»
11:04 30 маяВ Киеве признали, что индустриальная деградация Украины продолжается
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10:28 30 маяПорошенко проиграл войну, которую обещал выиграть
10:11 30 маяУкраинцы окончательно превратились в рабов государства
18:23 30 маяРоссия одержала победу в истории с Бабченко
17:22 30 маяВ убийстве Бабченко появился меджлисовский след
15:57 30 маяУкраина обвинена во вмешательстве во внутренние дела России
15:48 30 маяПорошенко грозит России захватом акций «Северного потока»
14:57 30 маяА-ля Савченко: Террорист Сенцов голодает, но не худеет
14:47 30 маяВ Москве назвали условия для встречи в «нормандском формате»
14:30 30 маяЛавров увидит Ким Чен Ына раньше Трампа
14:04 30 маяУкраина не давала ОБСЕ говорить правду о войне в Донбассе
13:32 30 маяУкраина пользуется своей безнаказанностью – Лавров
13:09 30 маяЛавров: Истерика Запада по поводу малазийского «боинга» – свидетельство дурных манер
12:59 30 маяОполченец Трегуб не будет депортирован на Украину
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