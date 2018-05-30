30.05.2018, Киев, Михаил Рябов
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Выборы, Пропаганда, Украина

Бабченко стал доверенным лицом Порошенко


Инсценировка с убийством беглого либерала Аркадия Бабченко – неудачный пиар Петра Порошенко и приближенных к нему силовиков с расчетом на начало президентской избирательной кампании.

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Об этом в своем блоге пишет руководитель крымского корпункта НТВ Олег Крючков.

«Россию почти сутки обливали грязью, Совбез ООН включили, ОБСЕ… а это, бл..ь, пиар Порошенко и Луценко…  Петя просто предвыборку начал, а Аркадий доверенное лицо», – констатировал репортер.

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