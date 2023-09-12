Бабченко: Украина меня предала

На Украине заведено уголовное дело против бежавшего из России либерального журналиста Аркадия Бабченко, угрожавшего вернуться в Москву на американском танке.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сам Баченко, иногда переходя на нероднйо для него украинский, написал в своем тг-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«СБУ завело на меня дело. Точнее, кримінальне провадження. Уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Наказ – пересечению кордона не препятствовать. После пересечения – задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий. По их результатам – ну, видимо, справа уже. На яких підставах порушено кримінальне провадження – я не знаю. Да мне и не интересно. Собственно говоря, может быть только одно – х…сосил Бубочку. Никаких других вариантов быть просто не может. Я не резидент Украины, в стране не был уже четыре года, бизнеса нет, имущества нет. Только мои посты. Я знал, что это произойдет. Но, сука… До последнего не верил. Не хотел верить», – плачется Бабченко.

Он утверждает, что его предавали много раз.

«Друзья. Коллеги. Близкие. Страна. Газета, без которой себя не мыслил. Эта вообще предала меня три раза. Тяжелее всего было, когда предают те, кого учил работе. Рассказывал на Майдане, как себя вести, чтобы не оказаться в реанимации. Теперь вот очередной раз. И было у отца две Родины. И обе его предали. Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи. Мне нечего ответить теперь на этот вопрос», – пишет либерал.

Он рассказывает, что лишь по случайности не въехал на Украину.

«А то сейчас бы уже в одной камере с Навальным сидел бы. Что меня экстардировали бы в Мордор – ни на секунду не сомневаюсь. Гражданин России? Ну, так и пи…дуй. Единственное, может, на пленного обменяли бы. Хоть какая-то польза от меня была бы. Вы в курсе, что Рамзан Кадыров одноверменнео и Герой России и Герой Ичкерии? Аркадий Бабченко теперь одноверменно уголовник и в России и в Украине. Ну, спасибо, чо. Ну, что ж. Оказаться в одном списке с Червинським, Марченко, Рифом, Порошенко – для меня честь. Для меня это… Это крушение. Всех планов. Всех мыслей. Всех надежд. Все эти годы я свое будущее ассоциировал с Украиной. Сейчас, только семью устрою в безопасном месте – а дальше: все мысли, вся стратегия – все там. Как-нибудь заеду. Мне надо быть там. Там мое место. Строить страну. Строить государственность. Там мой дом в Геническе, в конце концов. Который строил мой дед. Теперь… Я не знаю, что теперь. Зеленский у власти еще как минимум пять лет. Итого – десять. Государственности нет. Это уже понятно. Соответственно, въезд мне закрыт. Через десять лет не возвращаются. Никто. Никогда. Никуда. Проект «Украина» в отношении меня закрыт. Закрыл его не я», – пишет Бабченко.