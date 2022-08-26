Бабченко: За Крым поднимется вся Россия, вплоть до применения ядерного оружия

26.08.2022  17:57 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Россия, Украина
Новости Украины

Крым является сакральным местом для русских, которые считают его своей неотъемлемой территорией. В случае атаки ВСУ на полуостров, защищать его будут готово все население РФ.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил беглый российский либерал, журналист-русофоб Аркадий Бабченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым является сакральным местом для русских, которые считают его своей неотъемлемой территорией. В случае...

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«Крым – это сакральная земля для россиян. Крым для них – это неотъемлемая часть России, и нападение на Крым они будут воспринимать как нападение на Россию. Нападение на Крым для них будет то же самое, что нападение на Белгород, на Питер или на матушку-Москву. Для них это будет неотличимо», – сказал беглый журналист.

«Поэтому насчет ракетных ударов – может быть, еще и нет, но в случае сухопутной операции мы снова возвращаемся к вопросу, а применит ли Путин ядерное оружие? Этот вопрос возникает с новой силой и тут, думаю, вероятность повышается очень-очень сильно.

Потому что за Крым они, действительно, будут готовы воевать уже все. Они готовы отдать Донбасс, они говорят, что да, надо дружить с Украиной, уйти с Украины, вывести оттуда войска, то, что натворили в Буче, – это плохо, но за Крым они готовы воевать будут действительно все», – заявил Бабченко.

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