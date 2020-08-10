Бабич: Китайская угроза Лукашенко – очередной блеф

10.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Сигналы белорусского президента Александра Лукашенко о готовности уйти «под крыло» Китая не вызывают тревоги в Москве, поскольку Пекин не готов ссориться с Россией из-за Минска. Более того, подобные трюки Лукашенко уже не раз пытался провернуть в период былых обострений отношений с РФ.

Об этом в рамках онлайн-марафора «Выборы в Белоруссии» заявил российский политобозреватель Дмитрий Бабич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сам Китай не заинтересован в конфронтации между Россией и Белоруссией, потому что обе эти страны нужны ему дружественными, как гарантия транзита китайских товаров в Европу.

«Китай – единственная зарубежная страна, крупная, которая полностью признала Евразийский экономический союз. Потому что, представляете, как выгодно было бы Китаю, чтобы перебрасывать товары в Европейский союз, договариваться не со всеми этими странами транзитными, а договориться с Евразийским экономическим союзом, заплатить ему какую-то транзитную пошлину. Вот это, с экономической точки зрения, было бы для Китая идеально.

Китаю не нужна ссора между Белоруссией и Россией, она нужна по идеологическим причинам США и Евросоюзу. Китаю никакие ссоры между Россией и Белоруссией не нужны. Может быть, Китай хотел бы немножко оттянуть Среднюю Азию от России, это есть, но вот с Белоруссией я не замечал особенных каких-то китайских устремлений.

Что касается Лукашенко, он у нас уже дружил с Венесуэлой, получал оттуда напрямую нефть, когда у него были проблемы с Россией. Всякий раз, если мы при этом выдерживали паузу – два месяца хотя бы – он приходил к нам, возвращался из Венесуэлы прямо в Москву и заключал все нужные нефтяные контракты. Потому что Венесуэла далеко, а Россия близко», – напомнил Бабич.