Бабич: Лукашенко нельзя спускать то, что позволялось Кучме и Януковичу

09.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Будущее Союзного государства с Белоруссией во многом зависит от жесткости Москвы в ответ на антироссийские выходки Александра Лукашенко – если ему будет сходить с рук «многовекторность», как это было на Украине во времена Леонида Кучмы и Виктора Януковича, то итогом точно так же станет Майдан.

Об этом во время онлайн-марафона, посвященного выборам, заявил российский политический обозреватель Дмитрий Бабич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко сам подрывает Союзное государство. Никто его не заставлял встречаться последние два года с людьми из Atlantic Counсil – Атлантического совета, который специализируется на борьбе с Россией на постсоветском пространстве.

Никто не заставлял человека, который привозил этих людей в Минск, – Олега Кравченко, – делать послом в США. Никто не заставлял Лукашенко делать оскорбительные заявления о России, которые звучали несколько лет.

Слова имеют значение. Вот эта мысль, что «пусть говорит, что угодно, – главное, что у нас в экономике продолжается интеграция», – она неправильная. Ради слова и Пушкин пошел на дуэль, если выражаться поэтически.

Результат выборов вызовет протесты. Весь вопрос, насколько эти протесты будут поддержаны извне. По украинскому опыту мы знаем, что мало только народного возмущения. Нужна техническая, финансовая и прочая поддержка. Пригрозить конфискацией олигархам и представителям власти, чтобы они не слишком давили этот протест, а боялись.

Мой прогноз – сильной, настоящей поддержки Запада не будет. И это будет означать, что Лукашенко продолжит в ближайший четырехлетний период свой дрейф от России. Не будет момента, как после 2010 года, когда Лукашенко подавил Майдан в Минске, и после этого лет шесть были глухие санкции Запада против Белоруссии.

Я напомню, что, если говорить о Союзном государстве, с белорусской стороны не выполняются обещания, данные в 1999 году. Об этом напоминали многие руководители нашей страны, в том числе, премьер-министр.

До какой степени мы будем позволять так с собой вести? Если говорить об опыте Украины – то, что мы все прощали Януковичу, а до этого Кучме, – это во многом привело к той ситуации, к которой мы сейчас имеем.

Иногда недостаточное уважение Россией самой себя приводит к Майдану», – напомнил Бабич.