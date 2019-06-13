Бабич вместо Суркова – кошмар для киевского режима

13.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Назначение экс-посла России в Минске Михаила Бабича, ранее продемонстрировавшего свою решительность и эффективность, на пост куратора украинского вопроса может быстро и кардинально изменить ситуацию.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас многие рычаги влияния (в Донбассе – прим. ред.) переместились в руки к бывшему послу России в Белоруссии Михаилу Бабичу, который будет заниматься, в том числе, и Украиной. Если так, то существенно меняется картина.

Бабич дожал Лукашенко, и, несмотря на своё краткое пребывание в Белоруссии, всего 8 месяцев, он добился всего, что поставил перед ним Путин. Перед этим он был руководителем Приволжского федерального округа, где решил достаточно острую проблему с татарским национализмом, который только-только зарождался, и вопрос был решен быстро и решительно. Перед этим он был уполномоченным на Кавказе, в частности в Грозном. То есть его отправляют на достаточно серьёзные направления, которые нужно решить», – отметил он.

По мнению Константина Бондаренко, решительный Михаил Бабич гораздо опаснее для киевского режима, чем Владислав Сурков, который затягивал решение проблем.

«Сурков – это подвешивание ситуации. Он может заговорить, заболтать ситуацию, может отодвинуть её на время, заморозить. Он большой интеллектуал, и большая умница, можно сказать так.

Но Бабич – это мистер «No», который может жестко, через колено, переломать любую ситуацию и добиться своего результата», – резюмировал эксперт.