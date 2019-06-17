Бабич «возвращается» в Белоруссию

17.06.2019, Москва, Елена Острякова

Бывший посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ, где продолжит заниматься интеграционными процессами.

Эту информацию сегодня подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным, поэтому из этого надо исходить. Мы знаем, что у Бабича достаточно высокий уровень экспертизы в этой области, которую он, конечно, сможет использовать на благо ускорения интеграционных процессов, самых различных интеграционных процессов», – сказал Песков.

В Минске, судя по всему, не рады назначению Бабича, об отставке которого с поста посла якобы лично Александр Лукашенко просил Владимира Путина именно потому, что тот излишне лоббировал интеграционные процессы.

О том, что ускорять эти процессы в Белоруссии не собираются, косвенно может свидетельствовать хотя бы тот факт, что государственные СМИ проигнорировали заявление нового шефа Бабича – министра экономики РФ Максима Орешкина о том, что российская и белорусская сторона уже сблизились на 90%. Об этом написали только оппозиционные белорусские СМИ.

Белорусская прозападная оппозиция полагает, что, несмотря на саботаж правительства, остановить интеграцию уже не под силу.

«Кремль бы даже и не начинал всю эту интеграционную драму, если бы не был уверен в успехе дела». В случае же провала сценария, «Кремль предстанет жалким и слабым игроком, которому дает отпор какая-то случайная страна с нулевыми ресурсами». «Смириться с нежеланием и даже отпором Беларуси — не встраивается в логику геополитики Москвы, Кремль не может предстать перед российским народом слабым и неэффективным», – сказал в опубликованном сегодня в белорусском издании Thinktanks интервью директор Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов.

Он полагает, что поля для маневра у белорусского правительства уже нет, поскольку все российские кредиты и субсидии пойдут только в обмен на углубление интеграции. Сопротивляться этому Минск не сможет.

«У белорусской стороны видно только отсутствие какого-либо понимания ценности своего государства. Чиновники воспринимают его как историческую случайность. Думаю, они уже бы давным-давно подписали бы все соглашения, которые бы предложил Кремль, если бы не Лукашенко, тормоз интеграции. Он опасается за свои политические и экономические активы, за власть, которая за эти годы стала для него всем, за интересы семьи», – сказал Усов.

…

Если мы будем говорить о реформировании модели, которая сформировалась в «нулевые» годы, действительно, она достигла своего конца. Она отработала, она была весьма эффективной, она сохранила Россию, позволила ей стартовать в условиях разношерстности взглядов и центров влияния. Но общество и процессы развития связаны с тем, что себя нужно модернизировать», – заявил Колесниченко .

Он также отметил, что наиболее активная часть российского общества – молодежь в возрасте 20-30 лет, массово принимает участие в происходящих в последнее время акциях протеста, потому что не видит для себя будущего в нынешней политической системе:

«Попытки партии власти себя модернизировать мы за последние семь лет видим несколько раз… Необходимо, как в «нулевые» годы, чтобы люди, которые принимают решения, собрались и приняли решения – нужно менять ситуацию в стране. Сегодня нужно принимать решения и отказываться от части полномочий, от части власти в пользу демократии. Потому что 20-30-летнее поколение уже не воспринимает то, что сейчас происходит. Это вызывает реальное сопротивление и опыт последних событий за год-полтора по России показал – молодежь поднимается на все, что угодно, потому что она таким образом не идею поддерживает, ради которой они пришли на митинги, а она поддерживает идею разрушения… Последние годы людей начинает раздражать этот спектакль под названием «политическая кампания», его нужно быстро и срочно менять».

В случае, если этого не будет сделано, по мнению Колесниченко, Россия может погрязнуть в «майданах» и повторить сценарий Украины: “Я надеюсь, в ближайшем будущем ситуация все же будет меняться. Это уже все понимают, в противном случае мы можем потерять страну. Мы видим рядом Украину, с этих процессов начиналось все на Украине. Правда, там подпитывалось американскими деньгами, там часть элит была явно продажная, но мы сегодня смотрим федеральных политиков, особенно из исполнительной власти, это явно люди, которые отражают интересы не российского государства, но они, почему-то, во власти».