Бабич: За своё абсолютно идиотское заявление Лукашенко понесёт ответственность

09.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Проблема не в том, что Александр Лукашенко находится у власти уже 26 лет – напротив, даже в западном мире, например, в Финляндии, были примеры даже более длительного пребывания лидеров государств на своем посту и успешного правления. Однако за последние два-три года Лукашенко допустил несколько серьезных ошибок.

Об этом во время марафона «Выборы в Белоруссии» заявил политический обозреватель Дмитрий Бабич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние два-три года он сделал много не просто ошибок. А безответственных заявлений и поступков. Прежде всего, в том, что касается отношений Россией… Это безответственное поведение», – сказал Бабич.

«Мы знаем формы безответственного поведения, их демонстрирует Украина – очернение истории, авантюрное отношение к экономике – разрушение существующих связей ради еще не сложившихся связей с ЕС и Западом в целом. Оскорбительное, хамское отношение к России… Эти вещи в СНГ не приветствуются и они являются такими действиями, за которые надо наказать», – напомнил эксперт.

«Даже если Лукашенко переживет эти выборы, даже если его хитрость сработает, Запад не поддержит как следует протесты, и он удержится, – он будет после этих выборов сильно ослаблен, и он будет должен принимать какое-то решение. Я надеюсь, что это будет в пользу интеграции с Россией. Он обещал это народу, но обещание не сдержал», – выразил надежду выступающий.

«Но могут быть и другие вещи. Потому что последние два года был дрейф на Запад. Тот же Олег Кравченко, новый посол Белоруссии в Вашингтоне (впервые за 20 лет у Белоруссии там появился!) – это человек, который привозил людей из Atlantic House на встречи с Лукашенко. А до этого те же самые люди консультировали Порошенко.

Поведение Лукашенко в отношении с Украиной, его братание с Порошенко, абсолютно идиотское высказывание о том, что он бы стал воевать за Крым, которое вызвало возмущение и в Крыму, и по всей России – это все поступки безответственные. За которые Лукашенко должен нести ответственность.

И он ее понесет. Во всяком случае, в плане общественного мнения, ни о каком авторитете Лукашенко в России, который у него был в конце 90-х годов, сейчас речи не идет», – резюмировал Бабич.