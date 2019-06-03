Бабицкий: Кучма и Зеленский – неотъемлемая часть системы Порошенко

03.06.2019, Донецк, Владимир Гладков

Повторное назначение украинского экс-президента Леонида Кучмы представителем Киева на Минских переговорах не принесет никакого прогресса, так как сама украинская система не настроена на выполнение мирных договоренностей.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал известный российский журналист Андрей Бабицкий.

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«Он уже был представителем на переговорах, и ничего с места не двигалось. Судя по высказываниям Зеленского, позиции украинской власти ни на миллиметр не сдвинулись в сторону, поэтому от персоналий вообще мало что зависит. Здесь логика системы. Система не принимает Минских переговоров, и не собирается их выполнять, поэтому какие бы фамилии не тасовали в списке, это не приведет ровным счетом ни к каким изменениям.

Составляется та же самая комбинация, которая не работала. Цели вообще нет. Зеленский уже много раз сказал, что никакого особого статуса, никакой амнистии, пересмотр Минских соглашений. В этом смысле его позиция не отличается позиции Порошенко совсем никак», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Андрей Бабицкий также заявлял, что новый президент Украины Владимир Зеленский будет таким же националистическим русофобом, как и его предшественник Пётр Порошенко, отличаясь лишь «оттенком коричневого».