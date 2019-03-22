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22.03.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Крым, Мнение, Политика, Россия, Украина
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Бабицкий рассказал, кто в Крыму недоволен Россией

В Крыму есть местные жители, не поддерживающие воссоединение полуострова с Россией, – как правило, это люди, которые потеряли возможность вести бизнес по старым коррупционных схемам, которые были налажены при украинской власти.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил живущий в Донецке известный российский военкор Андрей Бабицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВЦИОМ опубликовал 18-го числа соцопрос – 88 процентов жителей полуострова оценили позитивно воссоединение Крыма с Россией. Это чуть меньше, чем в 2016 году, на 3-6 процентов.
На самом деле, недовольство не только из-за документов и обрезанных прав. Недовольство еще из-за довольно жесткого российского законодательства и необходимости его соблюдать.
Не привыкли, потому что была украинская вольница. У меня есть знакомый, у него сеть магазинов, он крайне недоволен приходом России, потому что раньше все решалось за взятки, можно было спокойно уходить от налогов, порядка, и закона фактически не было, кто мог сунуть на лапу, тот и был царем во всех своих начинаниях. Сейчас нет, сейчас совершенно другая ситуация, и это многим не нравится, что приходится следовать букве и духу.
Но это какие-то единицы, ничтожный процент. Подавляющее большинство считает, что они вернулись домой», – резюмировал Бабицкий.

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